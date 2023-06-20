В Екатеринбурге отменили рейс в Омск. Скрин

20 июня 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Рейс из Екатеринбурга в Омск отменен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге отменили рейс WZ-1071 авиакомпании RedWings в Омск. Это следует из онлайн-табло на сайте Кольцово. «Воздушное судно RRJ-95B авиакомпании RedWings должен был вылететь из Екатеринбурга 21 июня в 21:15 и прилететь в Омск в 23:55 по местному времени. Однако рейс отменили», — следует из онлайн-табло. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Кольцово. На момент публикации информацию получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге отменили рейс в Санкт-Петербург. Самолет авиакомпании «Ямал» должен был вылететь из столицы Урала 15 июня в 09:00 и приземлиться в Пулково в 10:20 утра по местному времени. В Екатеринбурге отменили рейс в Омск Скрин: онлайн-табло Кольцово

В Екатеринбурге отменили рейс WZ-1071 авиакомпании RedWings в Омск. Это следует из онлайн-табло на сайте Кольцово. «Воздушное судно RRJ-95B авиакомпании RedWings должен был вылететь из Екатеринбурга 21 июня в 21:15 и прилететь в Омск в 23:55 по местному времени. Однако рейс отменили», — следует из онлайн-табло. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Кольцово. На момент публикации информацию получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге отменили рейс в Санкт-Петербург. Самолет авиакомпании «Ямал» должен был вылететь из столицы Урала 15 июня в 09:00 и приземлиться в Пулково в 10:20 утра по местному времени.