В Екатеринбурге отменили рейс в Омск. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, ред вингс, сухой суперджет, ssj100, sukhoi superjet100, авиакомпания red wings, ssj100-95b
Рейс из Екатеринбурга в Омск отменен Фото:

В Екатеринбурге отменили рейс WZ-1071 авиакомпании RedWings в Омск. Это следует из онлайн-табло на сайте Кольцово.

«Воздушное судно RRJ-95B авиакомпании RedWings должен был вылететь из Екатеринбурга 21 июня в 21:15 и прилететь в Омск в 23:55 по местному времени. Однако рейс отменили», — следует из онлайн-табло.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Кольцово. На момент публикации информацию получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге отменили рейс в Санкт-Петербург. Самолет авиакомпании «Ямал» должен был вылететь из столицы Урала 15 июня в 09:00 и приземлиться в Пулково в 10:20 утра по местному времени.

В Екатеринбурге отменили рейс в Омск
В Екатеринбурге отменили рейс в Омск

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге отменили рейс WZ-1071 авиакомпании RedWings в Омск. Это следует из онлайн-табло на сайте Кольцово. «Воздушное судно RRJ-95B авиакомпании RedWings должен был вылететь из Екатеринбурга 21 июня в 21:15 и прилететь в Омск в 23:55 по местному времени. Однако рейс отменили», — следует из онлайн-табло. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Кольцово. На момент публикации информацию получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге отменили рейс в Санкт-Петербург. Самолет авиакомпании «Ямал» должен был вылететь из столицы Урала 15 июня в 09:00 и приземлиться в Пулково в 10:20 утра по местному времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...