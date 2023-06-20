В Екатеринбурге отменили рейс в Омск

В Екатеринбурге отменили рейс WZ-1071 авиакомпании RedWings в Омск. Это следует из онлайн-табло на сайте Кольцово.
«Воздушное судно RRJ-95B авиакомпании RedWings должен был вылететь из Екатеринбурга 21 июня в 21:15 и прилететь в Омск в 23:55 по местному времени. Однако рейс отменили», — следует из онлайн-табло.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Кольцово. На момент публикации информацию получить не удалось.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге отменили рейс в Санкт-Петербург. Самолет авиакомпании «Ямал» должен был вылететь из столицы Урала 15 июня в 09:00 и приземлиться в Пулково в 10:20 утра по местному времени.
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