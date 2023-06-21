Риэлторы объяснили причины взлета цен на вторичку в Сургуте

В Сургуте выросли цены на недвижимость и пропали скидки при продаже квартир

Самые большие скидки предлагали перед частичной мобилизацией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Риелторы объясняют взлет цен на вторичную недвижимость в Сургуте отказом покупателей от новостроек и стабилизацией в стране после пандемии и начала спецоперации на Украине. О тенденциях рынка недвижимости URA.RU сообщили в агентстве недвижимости «Этажи».

«Из-за отмены Центробанком околонулевых ставок на новостройки покупатель стал возвращаться на вторичный рынок, что привело к росту спроса и увеличению цены. Плюс практически исчезли эмоциональные продажи, когда люди продавали квартиры, боясь, что они подешевеют. Это было связано сначала с пандемией, а потом со специальной военной операцией на Украине», — сообщили в агентстве.

По данным агентства, самый большой дисконт продавцы давали перед началом частичной мобилизации в стране. В августе прошлого года он превышал шесть процентов от стоимости квартиры. «На фоне геополитических событий люди начали продавать квартиры эмоционально. Главное — избавиться, пусть и с низким доходом. И если в прошлом году дисконт рос, то во втором полугодии он остановился. Пик был в августе и в среднем держался на уровне пять с половиной — шесть процентов до конца года. Но в начале 2023 средний дисконт стал падать. Естественно, что средний ценник начал расти. Люди поняли, что „армагеддонов“ не будет, и успокоились. Стали взвешенно подходить к продажам», — добавили в агентстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в начале лета взлетели цены на недвижимость. За две недели цена на недвижимость выросла на 100—150 тысяч рублей.