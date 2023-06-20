Бутлегерам из Екатеринбурга, из-за которых погибли 44 человека, выбрали наказание

21 июня 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

Бутлегеров начали судить осенью 2022 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Екатеринбургским бизнесменам, продававшим суррогатный алкоголь, от которого скончались 44 человека, назначили наказание. Им грозит лишение свободы сроком от трех до 10 лет. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «В Чкаловском районном суде Екатеринбурга завершилось судебное следствие по уголовному делу, в ходе которого государственные обвинители представили суду доказательства виновности обвиняемых по уголовному делу о незаконном обороте спиртосодержащей продукции, повлекшем гибель 44 жителей региона», — заявили в пресс-службе. Приговор вынесут семи людям. Следствие установило, что в период с лета 2020 года по осень 2021 года обвиняемые реализовывали контрафактный алкоголь, в котором содержался метиловый спирт. Из-за некачественных спиртных напитков пострадал 51 человек, 44 из которых погибли. «Сегодня, 21 июня 2023 года, государственные обвинители выступили в судебных прениях в Чкаловском районном суде Екатеринбурга по данному уголовному делу и попросили суд назначить всем обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет», — рассказали в областной прокуратуре. Также пострадавшие просят им выплатить свыше 2,5 млн рублей. На следующем судебном заседании выступят в судебных прениях адвокаты обвиняемых. Рынок «Ботанический» в Екатеринбурге прославился в 2021 году благодаря скандалу с массовым отравлением метанолом. Позже были задержаны торговцы Армен Аветисян и Надир Мамедов. По версии следствия, они, работая на рынке, смешали технический спирт с водой и нелегально продавали получившийся напиток. Бизнесменов начали судить осенью 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургским бизнесменам, продававшим суррогатный алкоголь, от которого скончались 44 человека, назначили наказание. Им грозит лишение свободы сроком от трех до 10 лет. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «В Чкаловском районном суде Екатеринбурга завершилось судебное следствие по уголовному делу, в ходе которого государственные обвинители представили суду доказательства виновности обвиняемых по уголовному делу о незаконном обороте спиртосодержащей продукции, повлекшем гибель 44 жителей региона», — заявили в пресс-службе. Приговор вынесут семи людям. Следствие установило, что в период с лета 2020 года по осень 2021 года обвиняемые реализовывали контрафактный алкоголь, в котором содержался метиловый спирт. Из-за некачественных спиртных напитков пострадал 51 человек, 44 из которых погибли. «Сегодня, 21 июня 2023 года, государственные обвинители выступили в судебных прениях в Чкаловском районном суде Екатеринбурга по данному уголовному делу и попросили суд назначить всем обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет», — рассказали в областной прокуратуре. Также пострадавшие просят им выплатить свыше 2,5 млн рублей. На следующем судебном заседании выступят в судебных прениях адвокаты обвиняемых. Рынок «Ботанический» в Екатеринбурге прославился в 2021 году благодаря скандалу с массовым отравлением метанолом. Позже были задержаны торговцы Армен Аветисян и Надир Мамедов. По версии следствия, они, работая на рынке, смешали технический спирт с водой и нелегально продавали получившийся напиток. Бизнесменов начали судить осенью 2022 года.