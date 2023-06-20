20 июня 2023

В Пермском крае назвали самые популярные вакансии

Самыми популярными вакансиями в Пермском крае стали строитель и формовщик
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на стройке детских садов. Челябинск , каменщик, строитель, рабочий, кладка кирпича, стройка
За весну количество вакансий для строителей увеличилось в 2,4 раза Фото:

Самыми популярными вакансиями в Пермском крае весной 2023 года стали строители и формовщики. Их работодатели размещали на сайтах чаще всего, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито».

«В Перми самыми распространенными вакансиями весной 2023 года стали формовщик и строитель», — сообщается в исследовании. За весну количество вакансий формовщика выросло в 2,6 раза, строителя — в 2,4 раза.

Вакансией с самым большим приростом предложений за прошедший сезон по стране стал дорожный рабочий. За весну предложений для рабочих увеличилось на 175%. На втором месте по этому показателю младшие IT-специалисты и специалисты техподдержки (+147%). На третьем месте — сотрудники банков (+140%). По мнению экспертов, такой рост связан с тем, что весна — время пиковой активности рынка труда.

Ранее аналитики Headhunter отмечали рекордный дефицит рабочих рук в регионе. В среднем за вакансию в крае конкурируют три человека.

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Самыми популярными вакансиями в Пермском крае весной 2023 года стали строители и формовщики. Их работодатели размещали на сайтах чаще всего, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито». «В Перми самыми распространенными вакансиями весной 2023 года стали формовщик и строитель», — сообщается в исследовании. За весну количество вакансий формовщика выросло в 2,6 раза, строителя — в 2,4 раза. Вакансией с самым большим приростом предложений за прошедший сезон по стране стал дорожный рабочий. За весну предложений для рабочих увеличилось на 175%. На втором месте по этому показателю младшие IT-специалисты и специалисты техподдержки (+147%). На третьем месте — сотрудники банков (+140%). По мнению экспертов, такой рост связан с тем, что весна — время пиковой активности рынка труда. Ранее аналитики Headhunter отмечали рекордный дефицит рабочих рук в регионе. В среднем за вакансию в крае конкурируют три человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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