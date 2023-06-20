В Пермском крае назвали самые популярные вакансии

Самыми популярными вакансиями в Пермском крае весной 2023 года стали строители и формовщики. Их работодатели размещали на сайтах чаще всего, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито».
«В Перми самыми распространенными вакансиями весной 2023 года стали формовщик и строитель», — сообщается в исследовании. За весну количество вакансий формовщика выросло в 2,6 раза, строителя — в 2,4 раза.
Вакансией с самым большим приростом предложений за прошедший сезон по стране стал дорожный рабочий. За весну предложений для рабочих увеличилось на 175%. На втором месте по этому показателю младшие IT-специалисты и специалисты техподдержки (+147%). На третьем месте — сотрудники банков (+140%). По мнению экспертов, такой рост связан с тем, что весна — время пиковой активности рынка труда.
Ранее аналитики Headhunter отмечали рекордный дефицит рабочих рук в регионе. В среднем за вакансию в крае конкурируют три человека.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.