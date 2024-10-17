Убил двоих и избежал смертной казни: на свободу выходит Анвар Масалимов

Серийный убийца Масалимов выйдет на свободу в декабре 2024 года

17 октября 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Масалимов выходит на свободу после пяти лет заключения Фото: Илья Московец © URA.RU Убийца-расчленитель Анвар Масалимов, виновный в ряде ужасных преступлений, выйдет на свободу в декабре 2024 года. Он стал первым заключенным, чье наказание в виде смертной казни было преобразовано в пожизненное лишение свободы. Впоследствии ему удалось добиться условно-досрочного освобождения, а затем вновь оказаться за решеткой. Об этом подробно сообщает издание URA.RU. Серийный убийца Масалимов выходит на свободу По сообщению telegram-канала Shot, серийный убийца Анвар Масалимов, известный своими жестокими преступлениями, вновь выйдет на свободу в декабре 2024 года. Он стал первым в истории РФ осужденным, кому заменили смертную казнь на пожизненное заключение, а затем выпустили по условно-досрочному освобождению. Сейчас Масалимов находится в ИК-3 в Башкортостане. Происхождение Рамиль Масалимов родился в 1955 году в городе Уфа. Он был младшим ребенком в семье и провел свое детство и юность в социально благополучных условиях, без каких-либо психологических травм. После окончания средней школы Рамиль был призван в ряды Советской армии. Вернувшись из армии, он женился на девушке по имени Земфира, которая в середине 1970-х годов родила ему сына Руслана. В этот период Рамиль сменил несколько профессий, работая экспедитором, монтажником и разнорабочим. Первое преступление В конце 1970-х годов Рамиль устроился на предприятие «Восток Нефтепровод Монтаж» и был отправлен в командировку в город Чайковский. Там, по версии следствия, во время распития спиртных напитков в результате ссоры он зарезал своего коллегу. Сам Рамиль отрицал свою вину, утверждая, что не помнит подробностей инцидента из-за алкогольного опьянения. Суд признал его виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы. В 1991 году он был переведен в колонию-поселение, после чего переехал в Томскую область. Второе преступление 17 августа 1991 года в Томской области Анвар Масалимов в пьяном состоянии задушил приютившего его пенсионера Гаврилова. Масалимов расчленил тело и спрятал части в разных местах. Вначале его осудили на смертную казнь, но в 1998 году президент России Борис Ельцин помиловал его и заменил наказание на пожизненное заключение. Переквалификация приговора и освобождение В 2008 году Белозерский суд переквалифицировал преступление на менее тяжкую статью, поскольку законодательство к тому времени изменилось в сторону гуманизации. В 2016 году Масалимову удалось добиться освобождения от дальнейшего отбывания наказания. Адаптация к свободной жизни После освобождения Масалимов поначалу хотел стать монахом, но затем передумал и отправился в Москву, чтобы «нанять адвокатов и добиваться от государства жилья и компенсации». В 2019 году он был вновь осужден на пять лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Убийца-расчленитель Анвар Масалимов, виновный в ряде ужасных преступлений, выйдет на свободу в декабре 2024 года. Он стал первым заключенным, чье наказание в виде смертной казни было преобразовано в пожизненное лишение свободы. Впоследствии ему удалось добиться условно-досрочного освобождения, а затем вновь оказаться за решеткой. Об этом подробно сообщает издание URA.RU. По сообщению telegram-канала Shot, серийный убийца Анвар Масалимов, известный своими жестокими преступлениями, вновь выйдет на свободу в декабре 2024 года. Он стал первым в истории РФ осужденным, кому заменили смертную казнь на пожизненное заключение, а затем выпустили по условно-досрочному освобождению. Сейчас Масалимов находится в ИК-3 в Башкортостане. Рамиль Масалимов родился в 1955 году в городе Уфа. Он был младшим ребенком в семье и провел свое детство и юность в социально благополучных условиях, без каких-либо психологических травм. После окончания средней школы Рамиль был призван в ряды Советской армии. Вернувшись из армии, он женился на девушке по имени Земфира, которая в середине 1970-х годов родила ему сына Руслана. В этот период Рамиль сменил несколько профессий, работая экспедитором, монтажником и разнорабочим. В конце 1970-х годов Рамиль устроился на предприятие «Восток Нефтепровод Монтаж» и был отправлен в командировку в город Чайковский. Там, по версии следствия, во время распития спиртных напитков в результате ссоры он зарезал своего коллегу. Сам Рамиль отрицал свою вину, утверждая, что не помнит подробностей инцидента из-за алкогольного опьянения. Суд признал его виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы. В 1991 году он был переведен в колонию-поселение, после чего переехал в Томскую область. 17 августа 1991 года в Томской области Анвар Масалимов в пьяном состоянии задушил приютившего его пенсионера Гаврилова. Масалимов расчленил тело и спрятал части в разных местах. Вначале его осудили на смертную казнь, но в 1998 году президент России Борис Ельцин помиловал его и заменил наказание на пожизненное заключение. В 2008 году Белозерский суд переквалифицировал преступление на менее тяжкую статью, поскольку законодательство к тому времени изменилось в сторону гуманизации. В 2016 году Масалимову удалось добиться освобождения от дальнейшего отбывания наказания. После освобождения Масалимов поначалу хотел стать монахом, но затем передумал и отправился в Москву, чтобы «нанять адвокатов и добиваться от государства жилья и компенсации». В 2019 году он был вновь осужден на пять лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.