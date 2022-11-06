WSJ: Запад толкает Украину к миру с Россией, чтобы накопить силы для следующих боев

06 ноября 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

Запад склоняет Украину к миру для временной заморозки конфликта, сообщает WSJ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти западных стран призывают Украину к переговорам с Россией только для того, чтобы временно заморозить конфликт и накопить силы для следующих боев. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Чиновники говорят, что западные правительства изменили риторику, чтобы убедить внутреннюю аудиторию в том, что лидеры сосредоточены на цели установления справедливого мира. Дипломаты также надеются, что такой акцент поможет сохранить международное дипломатическое давление на Россию в ООН и других местах. Тем не менее, основная цель по-прежнему заключается в том, чтобы сохранить Украину достаточно сильной, чтобы добиться дальнейших успехов на поле боя», — сообщается в материале газеты. По словам бывшего профессора Центра военных исследований Оливье Шмитта, самым острым вопросом остаются заявления Украины по поводу мирных переговоров. «Украина должна их бойкотировать, пока не вернет всю территорию, включая Крым. Или ждать, пока Россия будет продвигаться вглубь страны», — отметил он. По указу президента Владимира Путина 24 февраля РФ начала спецоперацию на Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с главой России Владимиром Путиным. Однако Белый дом призвал Зеленского показать готовность к переговорам с РФ и отменить публичный отказ от них, сообщает The Washington Post.

Власти западных стран призывают Украину к переговорам с Россией только для того, чтобы временно заморозить конфликт и накопить силы для следующих боев. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Чиновники говорят, что западные правительства изменили риторику, чтобы убедить внутреннюю аудиторию в том, что лидеры сосредоточены на цели установления справедливого мира. Дипломаты также надеются, что такой акцент поможет сохранить международное дипломатическое давление на Россию в ООН и других местах. Тем не менее, основная цель по-прежнему заключается в том, чтобы сохранить Украину достаточно сильной, чтобы добиться дальнейших успехов на поле боя», — сообщается в материале газеты. По словам бывшего профессора Центра военных исследований Оливье Шмитта, самым острым вопросом остаются заявления Украины по поводу мирных переговоров. «Украина должна их бойкотировать, пока не вернет всю территорию, включая Крым. Или ждать, пока Россия будет продвигаться вглубь страны», — отметил он. По указу президента Владимира Путина 24 февраля РФ начала спецоперацию на Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с главой России Владимиром Путиным. Однако Белый дом призвал Зеленского показать готовность к переговорам с РФ и отменить публичный отказ от них, сообщает The Washington Post.