21 июня 2023

Пермяк угнал грузовик с самокатами

© Служба новостей «URA.RU»
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Электросамокаты и велосипеды. Пермь, прокат самокатов, электросамокат, ситимобил
Угон произошел в момент погрузки разряженных самокатов в машину Фото:

Полицейские Перми раскрыли по горячим следам угон грузовика с самокатами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Ночью на проспекте Парковый сотрудник кикшеринга погружал разряженные самокаты в грузовик. Автомобиль мужчина оставил открытым и заведенным, ключи от грузовика находились в зажигании. Этим моментом решил воспользоваться 26-летний пермяк, который проходил мимо, он сел в грузовик и поехал. Сотруднику кикшеринга остановить угонщика не удалось, и он был вынужден обратиться в полицию», — рассказали в ведомстве.

Полицейские за 30 минут установили местоположение грузовика. В этом им помог GPS-трекер, который был установлен в автомобиле. Сотрудники МВД задержали угонщика на автозаправке. В отношении него возбуждено уголовное дело, сейчас ведется расследование.

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Полицейские Перми раскрыли по горячим следам угон грузовика с самокатами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Ночью на проспекте Парковый сотрудник кикшеринга погружал разряженные самокаты в грузовик. Автомобиль мужчина оставил открытым и заведенным, ключи от грузовика находились в зажигании. Этим моментом решил воспользоваться 26-летний пермяк, который проходил мимо, он сел в грузовик и поехал. Сотруднику кикшеринга остановить угонщика не удалось, и он был вынужден обратиться в полицию», — рассказали в ведомстве. Полицейские за 30 минут установили местоположение грузовика. В этом им помог GPS-трекер, который был установлен в автомобиле. Сотрудники МВД задержали угонщика на автозаправке. В отношении него возбуждено уголовное дело, сейчас ведется расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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