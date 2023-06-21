Пермяк угнал грузовик с самокатами

Угон произошел в момент погрузки разряженных самокатов в машину Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Полицейские Перми раскрыли по горячим следам угон грузовика с самокатами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Ночью на проспекте Парковый сотрудник кикшеринга погружал разряженные самокаты в грузовик. Автомобиль мужчина оставил открытым и заведенным, ключи от грузовика находились в зажигании. Этим моментом решил воспользоваться 26-летний пермяк, который проходил мимо, он сел в грузовик и поехал. Сотруднику кикшеринга остановить угонщика не удалось, и он был вынужден обратиться в полицию», — рассказали в ведомстве.

Полицейские за 30 минут установили местоположение грузовика. В этом им помог GPS-трекер, который был установлен в автомобиле. Сотрудники МВД задержали угонщика на автозаправке. В отношении него возбуждено уголовное дело, сейчас ведется расследование.