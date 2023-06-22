22 июня 2023

Пермский рецидивист вблизи деревни незаконно вырубил ель и осину

© Служба новостей «URA.RU»
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Коми Пермяцкий округ. Пермь, бревна, деревообрабатывающая мастерская, лес кругляк, лесозаготовки, строительный лес
Ущерб от вырубки леса составил 200 тысяч рублей Фото:

Кудымкарский городской суд Пермского края вынес приговор жителю краевой столицы, который без соответствующего разрешения вырубил деревья породы ель и осина вблизи деревни Юсьвинского муниципального округа. Ранее уже судимого мужчину 1981 года рождения признали виновным в незаконной рубке зеленых насаждений.

«Следователями полиции установлено, что в августе 2022 года мужчина с целью получения для себя материальной выгоды, не имея разрешительных документов, нелегально заготовил деревья породы ель и осина вблизи деревни Почашер. Преступление было выявлено полицейскими совместно с представителями лесничества в ходе патрулирования», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

В ходе расследования мужчина полностью возместил причиненный лесному фонду РФ материальный ущерб. Он составил 200 тысяч рублей. Суд назначил виновному наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителю Пермского края предъявлено обвинение в незаконной рубке лесных насаждений. Установлено, что в результате его действий был вырублен лес на сумму более 17 миллионов рублей.

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Кудымкарский городской суд Пермского края вынес приговор жителю краевой столицы, который без соответствующего разрешения вырубил деревья породы ель и осина вблизи деревни Юсьвинского муниципального округа. Ранее уже судимого мужчину 1981 года рождения признали виновным в незаконной рубке зеленых насаждений. «Следователями полиции установлено, что в августе 2022 года мужчина с целью получения для себя материальной выгоды, не имея разрешительных документов, нелегально заготовил деревья породы ель и осина вблизи деревни Почашер. Преступление было выявлено полицейскими совместно с представителями лесничества в ходе патрулирования», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. В ходе расследования мужчина полностью возместил причиненный лесному фонду РФ материальный ущерб. Он составил 200 тысяч рублей. Суд назначил виновному наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно. Ранее URA.RU рассказывало, что жителю Пермского края предъявлено обвинение в незаконной рубке лесных насаждений. Установлено, что в результате его действий был вырублен лес на сумму более 17 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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