Пермский рецидивист вблизи деревни незаконно вырубил ель и осину

Кудымкарский городской суд Пермского края вынес приговор жителю краевой столицы, который без соответствующего разрешения вырубил деревья породы ель и осина вблизи деревни Юсьвинского муниципального округа. Ранее уже судимого мужчину 1981 года рождения признали виновным в незаконной рубке зеленых насаждений.
«Следователями полиции установлено, что в августе 2022 года мужчина с целью получения для себя материальной выгоды, не имея разрешительных документов, нелегально заготовил деревья породы ель и осина вблизи деревни Почашер. Преступление было выявлено полицейскими совместно с представителями лесничества в ходе патрулирования», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
В ходе расследования мужчина полностью возместил причиненный лесному фонду РФ материальный ущерб. Он составил 200 тысяч рублей. Суд назначил виновному наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителю Пермского края предъявлено обвинение в незаконной рубке лесных насаждений. Установлено, что в результате его действий был вырублен лес на сумму более 17 миллионов рублей.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.