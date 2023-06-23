ЕС не пошел на условия России ради зерновой сделки

Евросоюз отказался переподключать Россельхозбанк к SWIFT
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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
В ЕС отказались от выполнения российской части зерновой сделки Фото:
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Россельхозбанк не будет подключен к международной системе платежей SWIFT. Об этом заявил дипломатический источник в миссии одной из европейских стран при Евросоюзе, отметив, что ЕС ждет выполнения зерновой сделки со стороны России без дополнительных условия.

«Россельхозбанк включен в санкционный список ЕС в ответ на начала спецоперации на Украине. Вопрос об отмене этих санкций в принципе не стоит до завершения конфликта», — заявил ТАСС дипломат. Он отметил, что зерновая сделка должна выполняться без дополнительных условий со стороны России.

Зерновая сделка была продлена до 17 июля. Один из пунктов сделки предусматривал, что Россельхозбанк будет подключен к SWIFT. Однако Европа до сих пор этого не сделала. Из-за этого России трудно выполнять свою часть договора.

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На данный момент предпосылок для продления зерновой сделки нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что российские условия до сих не выполнены. Зерновая сделка нужна была, чтобы возобновить экспорт зерна с Украины в другие страны. Он был осложнен после начала спецоперации.

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Россельхозбанк не будет подключен к международной системе платежей SWIFT. Об этом заявил дипломатический источник в миссии одной из европейских стран при Евросоюзе, отметив, что ЕС ждет выполнения зерновой сделки со стороны России без дополнительных условия. «Россельхозбанк включен в санкционный список ЕС в ответ на начала спецоперации на Украине. Вопрос об отмене этих санкций в принципе не стоит до завершения конфликта», — заявил ТАСС дипломат. Он отметил, что зерновая сделка должна выполняться без дополнительных условий со стороны России. Зерновая сделка была продлена до 17 июля. Один из пунктов сделки предусматривал, что Россельхозбанк будет подключен к SWIFT. Однако Европа до сих пор этого не сделала. Из-за этого России трудно выполнять свою часть договора. На данный момент предпосылок для продления зерновой сделки нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что российские условия до сих не выполнены. Зерновая сделка нужна была, чтобы возобновить экспорт зерна с Украины в другие страны. Он был осложнен после начала спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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