23 июня 2023

Челябинский губернатор заявил, что в регионе стабильная ситуация с безопасностью. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на заседании Координационного Совета по вопросам экологии. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер считает, что в регионе нет необходимости вводить дополнительные меры безопасности Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не стал вводить дополнительные меры безопасности в регионе в связи с ситуацией вокруг мятежа основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина. Об этом он заявил по итогам внепланового заседания регионального оперативного штаба по обеспечению правопорядка.

«Что касается ситуации в регионе, она стабильная. Работа правоохранительных органов и региональных органов власти скоординирована, осуществляется в штатном режиме. Общественный порядок обеспечен», — сообщил Алексей Текслер в своем telegram-канале.

Он призвал жителей региона сообщать о провокациях, если такие будут замечены. Слова президента Владимира Путина о действиях Евгения Пригожина он назвал «исчерпывающими».

23 июня бойцы ЧВК «Вагнер», после того как глава компании Пригожин заявил, что Минобороны якобы устроили ракетную атаку на его позиции, вошли в военный округ Ростова-на-Дону. Президент РФ Владимир Путин назвал его действия мятежом. В отношении Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не стал вводить дополнительные меры безопасности в регионе в связи с ситуацией вокруг мятежа основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина. Об этом он заявил по итогам внепланового заседания регионального оперативного штаба по обеспечению правопорядка. «Что касается ситуации в регионе, она стабильная. Работа правоохранительных органов и региональных органов власти скоординирована, осуществляется в штатном режиме. Общественный порядок обеспечен», — сообщил Алексей Текслер в своем telegram-канале. Он призвал жителей региона сообщать о провокациях, если такие будут замечены. Слова президента Владимира Путина о действиях Евгения Пригожина он назвал «исчерпывающими». 23 июня бойцы ЧВК «Вагнер», после того как глава компании Пригожин заявил, что Минобороны якобы устроили ракетную атаку на его позиции, вошли в военный округ Ростова-на-Дону. Президент РФ Владимир Путин назвал его действия мятежом. В отношении Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...