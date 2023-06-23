Челябинский губернатор заявил, что в регионе стабильная ситуация с безопасностью. Видео

24 июня 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер считает, что в регионе нет необходимости вводить дополнительные меры безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не стал вводить дополнительные меры безопасности в регионе в связи с ситуацией вокруг мятежа основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина. Об этом он заявил по итогам внепланового заседания регионального оперативного штаба по обеспечению правопорядка. «Что касается ситуации в регионе, она стабильная. Работа правоохранительных органов и региональных органов власти скоординирована, осуществляется в штатном режиме. Общественный порядок обеспечен», — сообщил Алексей Текслер в своем telegram-канале. Он призвал жителей региона сообщать о провокациях, если такие будут замечены. Слова президента Владимира Путина о действиях Евгения Пригожина он назвал «исчерпывающими». 23 июня бойцы ЧВК «Вагнер», после того как глава компании Пригожин заявил, что Минобороны якобы устроили ракетную атаку на его позиции, вошли в военный округ Ростова-на-Дону. Президент РФ Владимир Путин назвал его действия мятежом. В отношении Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не стал вводить дополнительные меры безопасности в регионе в связи с ситуацией вокруг мятежа основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина. Об этом он заявил по итогам внепланового заседания регионального оперативного штаба по обеспечению правопорядка. «Что касается ситуации в регионе, она стабильная. Работа правоохранительных органов и региональных органов власти скоординирована, осуществляется в штатном режиме. Общественный порядок обеспечен», — сообщил Алексей Текслер в своем telegram-канале. Он призвал жителей региона сообщать о провокациях, если такие будут замечены. Слова президента Владимира Путина о действиях Евгения Пригожина он назвал «исчерпывающими». 23 июня бойцы ЧВК «Вагнер», после того как глава компании Пригожин заявил, что Минобороны якобы устроили ракетную атаку на его позиции, вошли в военный округ Ростова-на-Дону. Президент РФ Владимир Путин назвал его действия мятежом. В отношении Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело.