Последний раз екатеринбуржец выходил на связь 9 июня
В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами ищут пропавшего более двух недель назад 36-летнего Артема Нерсисяна. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 173 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Одежда, в которую последний раз был одет мужчина, неизвестна», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Последний раз екатеринбуржец выходил на связь 9 июня, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Артема или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (922) 219-06-72.
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