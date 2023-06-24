Последний раз екатеринбуржец выходил на связь 9 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами ищут пропавшего более двух недель назад 36-летнего Артема Нерсисяна. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 173 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Одежда, в которую последний раз был одет мужчина, неизвестна», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Последний раз екатеринбуржец выходил на связь 9 июня, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Артема или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (922) 219-06-72.