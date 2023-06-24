24 июня 2023

В Екатеринбурге две недели ищут пропавшего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , горе, безработица, одиночество, печаль, мужчина, безработный
Последний раз екатеринбуржец выходил на связь 9 июня Фото:

В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами ищут пропавшего более двух недель назад 36-летнего Артема Нерсисяна. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 173 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Одежда, в которую последний раз был одет мужчина, неизвестна», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Последний раз екатеринбуржец выходил на связь 9 июня, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Артема или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (922) 219-06-72.

Фото:

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В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами ищут пропавшего более двух недель назад 36-летнего Артема Нерсисяна. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 173 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Одежда, в которую последний раз был одет мужчина, неизвестна», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Последний раз екатеринбуржец выходил на связь 9 июня, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Артема или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (922) 219-06-72.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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