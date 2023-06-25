Челябинца наказали за попытки зарезать собутыльника и задушить мать

26 июня 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Жителя Еманжелинска суд признал виновным в покушении на убийство двух лиц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Еманжелинска Челябинской области приговорили к восьми годам трем месяцам строгого режима за попытки зарезать собутыльника и задушить престарелую мать. Об этом URA.RU сообщили 26 июня в пресс-службе Еманжелинского горсуда. «Суд вынес приговор в отношении местного жителя, который совершил покушение на убийство двух лиц. Сначала он нанес множество ножевых ранений собутыльнику. Позже пытался задушить престарелую мать. Жертвам удалось выжить благодаря вмешательству свидетелей. Подсудимому назначено наказание в виде восьми лет трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в пресс-службе суда. При назначении наказания суд учел явку с повинной и просьбу пострадавших о нестрогом наказании. Отягчающим обстоятельством стало то, что виновный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Жителя Еманжелинска Челябинской области приговорили к восьми годам трем месяцам строгого режима за попытки зарезать собутыльника и задушить престарелую мать. Об этом URA.RU сообщили 26 июня в пресс-службе Еманжелинского горсуда. «Суд вынес приговор в отношении местного жителя, который совершил покушение на убийство двух лиц. Сначала он нанес множество ножевых ранений собутыльнику. Позже пытался задушить престарелую мать. Жертвам удалось выжить благодаря вмешательству свидетелей. Подсудимому назначено наказание в виде восьми лет трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в пресс-службе суда. При назначении наказания суд учел явку с повинной и просьбу пострадавших о нестрогом наказании. Отягчающим обстоятельством стало то, что виновный находился в состоянии алкогольного опьянения.