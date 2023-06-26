Захарова резко отреагировала на планы Украины вывезти святыни на Запад

Захарова: вывоз святыни с Украины на Запад — пример преступного курса Зеленского

26 июня 2023 в 23:13 Размер текста - 17 +

Захарова считает, что киевским властям чужды интересы украинцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Передача реликвий Киево-Печерской лавры Западу является очередным примером преступного курса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Подобный вопиющий акт — это очередной пример преступного курса Зеленского на разрушение традиционных основ украинского общества, на подрыв общих для наших народов вековых духовных скреп. При этом речь идет не только о банальном разграблении святыни, но и лишении украинского народа его религиозного, культурного и исторического достояния», — передает слова Захаровой МИД РФ в telegram-канале. Она отметила, что киевским властям чужды интересы жителей страны. По словам Захаровой, они продолжают распродавать Украину по частям. Ранее служба внешней разведки РФ со ссылкой на директора Сергея Нарышкина сообщила, что Украина планирует передать все христианские ценности Киево-Печерской лавры Западу. Уточнялось, что Киев и представители ЮНЕСКО уже договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей.

Передача реликвий Киево-Печерской лавры Западу является очередным примером преступного курса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Подобный вопиющий акт — это очередной пример преступного курса Зеленского на разрушение традиционных основ украинского общества, на подрыв общих для наших народов вековых духовных скреп. При этом речь идет не только о банальном разграблении святыни, но и лишении украинского народа его религиозного, культурного и исторического достояния», — передает слова Захаровой МИД РФ в telegram-канале. Она отметила, что киевским властям чужды интересы жителей страны. По словам Захаровой, они продолжают распродавать Украину по частям. Ранее служба внешней разведки РФ со ссылкой на директора Сергея Нарышкина сообщила, что Украина планирует передать все христианские ценности Киево-Печерской лавры Западу. Уточнялось, что Киев и представители ЮНЕСКО уже договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей.