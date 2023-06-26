В России хотят изымать частные земельные участки под стройку трамвайных путей

27 июня 2023 в 04:46 Размер текста - 17 +

Минтранс РФ уже поддержал проект закона об изъятии участков под укладку трамвайных путей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России предлагают изымать частные земельные участки под строительство трамвайных путей. Такой законопроект подготовили депутаты «Единой России». Там пояснили, что мера необходима для реализации государственной программы по обновлению данного вида транспорта в регионах. «Речь идет об уточнении статьи 49 Земельного кодекса РФ, что позволит изымать земельные участки для строительства трамвайных путей, а также путевого оборудования», — пишут «Известия», ссылаясь на авторов законопроекта. По словам заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Морозова, принятие закона позволит продолжить работу по развитию электротранспорта в регионах РФ и повысить доступность в отдаленных микрорайонах городов, что сэкономит время пути и благоприятно скажется на экологической обстановке субъектов. Однако по мнению заместителя руководителя юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергея Чужакова, предложенная депутатами мера может нести риски для собственников, особенно если речь пойдет о земельных участках с расположенными на них объектами недвижимости. «И главный риск — это справедливая оценка, чтобы компенсации было достаточно для приобретения аналогичной недвижимости в той же локации», — считает специалист. В апреле текущего года Минтранс РФ поддержал законопроект об изъятии земельных участков под укладку трамвайных путей, напоминает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ. Сейчас по действующему закону, участок могут изъять для государственных или муниципальных нужд только в определенных случаях, например, для прокладки газопровода, указал член комитета ГД по экономполитике Эдуард Кузнецов, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России предлагают изымать частные земельные участки под строительство трамвайных путей. Такой законопроект подготовили депутаты «Единой России». Там пояснили, что мера необходима для реализации государственной программы по обновлению данного вида транспорта в регионах. «Речь идет об уточнении статьи 49 Земельного кодекса РФ, что позволит изымать земельные участки для строительства трамвайных путей, а также путевого оборудования», — пишут «Известия», ссылаясь на авторов законопроекта. По словам заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Морозова, принятие закона позволит продолжить работу по развитию электротранспорта в регионах РФ и повысить доступность в отдаленных микрорайонах городов, что сэкономит время пути и благоприятно скажется на экологической обстановке субъектов. Однако по мнению заместителя руководителя юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергея Чужакова, предложенная депутатами мера может нести риски для собственников, особенно если речь пойдет о земельных участках с расположенными на них объектами недвижимости. «И главный риск — это справедливая оценка, чтобы компенсации было достаточно для приобретения аналогичной недвижимости в той же локации», — считает специалист. В апреле текущего года Минтранс РФ поддержал законопроект об изъятии земельных участков под укладку трамвайных путей, напоминает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ. Сейчас по действующему закону, участок могут изъять для государственных или муниципальных нужд только в определенных случаях, например, для прокладки газопровода, указал член комитета ГД по экономполитике Эдуард Кузнецов, передает телеканал 360.