25 июня 2024

Мощный взрыв прогремел к востоку от Сум

Лебедев: На востоке от украинского города Сумы прогремел взрыв
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, пламя, огонь
В Сумах прогремел взрыв (архивное фото) Фото:

На востоке от украинского города Сумы произошел взрыв, за которым последовала повторная детонация. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«На востоке от Сум — мощный взрыв с большой повторной детонацией. Слышно даже в Сумах. Люди говорят, что на выезд из города направились около десятка карет скорой помощи. С ними несколько пикапов с мигалками и военными номерами», — цитируют слова Лебедева РИА Новости.

Ранее URA.RU сообщало, что ВС РФ в рамках наступления обесточили Шосткинский завод «Звезда» в Сумской области. Предприятие специализируется на производстве пороха.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На востоке от украинского города Сумы произошел взрыв, за которым последовала повторная детонация. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «На востоке от Сум — мощный взрыв с большой повторной детонацией. Слышно даже в Сумах. Люди говорят, что на выезд из города направились около десятка карет скорой помощи. С ними несколько пикапов с мигалками и военными номерами», — цитируют слова Лебедева РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало, что ВС РФ в рамках наступления обесточили Шосткинский завод «Звезда» в Сумской области. Предприятие специализируется на производстве пороха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...