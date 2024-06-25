Мощный взрыв прогремел к востоку от Сум

На востоке от украинского города Сумы произошел взрыв, за которым последовала повторная детонация. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«На востоке от Сум — мощный взрыв с большой повторной детонацией. Слышно даже в Сумах. Люди говорят, что на выезд из города направились около десятка карет скорой помощи. С ними несколько пикапов с мигалками и военными номерами», — цитируют слова Лебедева РИА Новости.
Ранее URA.RU сообщало, что ВС РФ в рамках наступления обесточили Шосткинский завод «Звезда» в Сумской области. Предприятие специализируется на производстве пороха.
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