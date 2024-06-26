Судья утвердила сделку Джулиана Ассанжа с правительством США

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Ассанж официально признан виновным
Ассанж официально признан виновным Фото:

Судья приняла сделку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа с американским правительством. Журналист официально признан виновным в шпионаже, передает газета Guardian.

«Судья принимает сделку Джулиана Ассанжа, по которой он признается виновным», — сообщает издание, отмечая решение судьи по делу Ассанжа. Ранее сам журналист признал вину. 

По информации министерства юстиции США, ожидается, что после утверждения судом сделки и вынесения приговора, Джулиан Ассанж сможет вернуться в Австралию. Прокурор США Мэтью Маккензи ранее выразил намерение США отменить оставшиеся обвинения в адрес Ассанжа после завершения судебного процесса.

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Судья приняла сделку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа с американским правительством. Журналист официально признан виновным в шпионаже, передает газета Guardian. «Судья принимает сделку Джулиана Ассанжа, по которой он признается виновным», — сообщает издание, отмечая решение судьи по делу Ассанжа. Ранее сам журналист признал вину.  По информации министерства юстиции США, ожидается, что после утверждения судом сделки и вынесения приговора, Джулиан Ассанж сможет вернуться в Австралию. Прокурор США Мэтью Маккензи ранее выразил намерение США отменить оставшиеся обвинения в адрес Ассанжа после завершения судебного процесса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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