Судья утвердила сделку Джулиана Ассанжа с правительством США

Судья приняла сделку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа с американским правительством. Журналист официально признан виновным в шпионаже, передает газета Guardian.
«Судья принимает сделку Джулиана Ассанжа, по которой он признается виновным», — сообщает издание, отмечая решение судьи по делу Ассанжа. Ранее сам журналист признал вину.
По информации министерства юстиции США, ожидается, что после утверждения судом сделки и вынесения приговора, Джулиан Ассанж сможет вернуться в Австралию. Прокурор США Мэтью Маккензи ранее выразил намерение США отменить оставшиеся обвинения в адрес Ассанжа после завершения судебного процесса.
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