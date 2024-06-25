Доказана причастность ВСУ к крушению Ил-76 под Белгородом: главное о СВО к вечеру 25 июня

СКР: собраны документы, доказывающие причастность ВСУ к крушению самолета Ил-76

25 июня 2024 в 21:43 Размер текста - 17 +

ВСУ причастны к крушению Ил-76 над Белгородской областью в начале 2024 года, заявили в СК РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следственный комитет РФ спустя полгода с момента крушения самолета Ил-76 под Белгородом собрал доказательства причастности ВСУ к инциденту. Главные новости спецоперации к вечеру 25 июня — в материале URA.RU. ВСУ причастны к крушению Ил-76 Следственный комитет РФ собрал доказательства, указывающие на причастность Украины к теракту, совершенного против российского самолета ИЛ-76 в Белгородской области в январе этого года. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. На борту самолета находились украинские военнопленные, которых планировалось обменять на российских солдат. Доказать причастность ВСУ помогли данные самописцев, а также результаты проведенных экспертиз, подчеркнула Петренко. Сейчас, уточнила она, проводится работа по установлению конкретных лиц, причастных к удару по самолету и убийству. Новые заявления Минобороны о биолабораториях на Украине Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов сделал ряд новых заявлений, касающиеся деятельности биолабораторий внутри Украины. Он заявил, что США причастны к производству компонентов оружия массового поражения на территории Украины. Среди лиц, кто напрямую в этом участвовал — бывший американский чиновник Дэниел Герстин. Кириллов также рассказал, что через территории стран Польши и Румынии продолжается ввоз на Украину радиохимических веществ, которые могут быть использованы для создания «грязной бомбы». По его словам, всю соответствующую логистику контролирует глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Новые заявления Путина о переговорах Инициатива России по Украине реально способна завершить конфликт на Украине. Однако страны Запада даже не захотели вникнуть в суть. Об этом говорил российский президент Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также напомнил, что РФ по-прежнему готова проводить переговоры с Западом ради конкретного результата. Удары ВСУ по России Ночью очевидцы сообщали о серии взрывов над Белгородской областью. О пострадавших ничего не говорилось. Уже к утру в Минобороны сообщили об отражении 29 беспилотников ВСУ над Белгородской и Воронежской областями. В ведомстве также рассказали, что над Ростовской областью был обезврежен малоразмерный воздушный шар. Он летел со стороны Украины. Успехи ВС РФ в зоне СВО Солдаты РФ из группировки войск «Восток» из Забайкалья эффективно используют мотоциклы для захвата позиций ВСУ под Угледаром, передает Пятый канал. Бойцы на скорости закатываются в окопы ВСУ, отмечают военкоры. Бойцы из группировки «Север» продолжают выполнять задачи на Харьковском направлении. Бои проходят в районах населенных пунктов Волчанск, Терновая и Тихое. ВСУ за стуки потеряли около 230 человек, уточнили в Минобороны РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет РФ спустя полгода с момента крушения самолета Ил-76 под Белгородом собрал доказательства причастности ВСУ к инциденту. Главные новости спецоперации к вечеру 25 июня — в материале URA.RU. Следственный комитет РФ собрал доказательства, указывающие на причастность Украины к теракту, совершенного против российского самолета ИЛ-76 в Белгородской области в январе этого года. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. На борту самолета находились украинские военнопленные, которых планировалось обменять на российских солдат. Доказать причастность ВСУ помогли данные самописцев, а также результаты проведенных экспертиз, подчеркнула Петренко. Сейчас, уточнила она, проводится работа по установлению конкретных лиц, причастных к удару по самолету и убийству. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов сделал ряд новых заявлений, касающиеся деятельности биолабораторий внутри Украины. Он заявил, что США причастны к производству компонентов оружия массового поражения на территории Украины. Среди лиц, кто напрямую в этом участвовал — бывший американский чиновник Дэниел Герстин. Кириллов также рассказал, что через территории стран Польши и Румынии продолжается ввоз на Украину радиохимических веществ, которые могут быть использованы для создания «грязной бомбы». По его словам, всю соответствующую логистику контролирует глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Инициатива России по Украине реально способна завершить конфликт на Украине. Однако страны Запада даже не захотели вникнуть в суть. Об этом говорил российский президент Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также напомнил, что РФ по-прежнему готова проводить переговоры с Западом ради конкретного результата. Ночью очевидцы сообщали о серии взрывов над Белгородской областью. О пострадавших ничего не говорилось. Уже к утру в Минобороны сообщили об отражении 29 беспилотников ВСУ над Белгородской и Воронежской областями. В ведомстве также рассказали, что над Ростовской областью был обезврежен малоразмерный воздушный шар. Он летел со стороны Украины. Солдаты РФ из группировки войск «Восток» из Забайкалья эффективно используют мотоциклы для захвата позиций ВСУ под Угледаром, передает Пятый канал. Бойцы на скорости закатываются в окопы ВСУ, отмечают военкоры. Бойцы из группировки «Север» продолжают выполнять задачи на Харьковском направлении. Бои проходят в районах населенных пунктов Волчанск, Терновая и Тихое. ВСУ за стуки потеряли около 230 человек, уточнили в Минобороны РФ.