Рогов: новый командующий ВСУ Гнатов бежал из Мариуполя под видом беженца

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Рогов рассказал о бегстве Гнатова из Мариуполя
Рогов рассказал о бегстве Гнатова из Мариуполя Фото:

Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что назначенный командующим объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов в 2022 году сбежал из Мариуполя, маскируясь под беженца.

«Именно по приказу Гнатова совершались военные преступления в Мариуполе весной 2022 года. <...> Он два года назад под видом беженца, чуть ли не в женской одежде, сбежал из Мариуполя, оставив всех своих подчиненных», — рассказал Рогов в интервью РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заменил Юрия Содоля на должности командующего объединенными силами ВСУ на Андрея Гнатова, который ранее был заочно осужден в России на 28 лет за действия в Донбассе. URA.RU подготовило подробный материал о том, чем еще известен новый командующий украинской армии.

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Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что назначенный командующим объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов в 2022 году сбежал из Мариуполя, маскируясь под беженца. «Именно по приказу Гнатова совершались военные преступления в Мариуполе весной 2022 года. <...> Он два года назад под видом беженца, чуть ли не в женской одежде, сбежал из Мариуполя, оставив всех своих подчиненных», — рассказал Рогов в интервью РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский недавно заменил Юрия Содоля на должности командующего объединенными силами ВСУ на Андрея Гнатова, который ранее был заочно осужден в России на 28 лет за действия в Донбассе. URA.RU подготовило подробный материал о том, чем еще известен новый командующий украинской армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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