Рогов: новый командующий ВСУ Гнатов бежал из Мариуполя под видом беженца

Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что назначенный командующим объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов в 2022 году сбежал из Мариуполя, маскируясь под беженца.
«Именно по приказу Гнатова совершались военные преступления в Мариуполе весной 2022 года. <...> Он два года назад под видом беженца, чуть ли не в женской одежде, сбежал из Мариуполя, оставив всех своих подчиненных», — рассказал Рогов в интервью РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский недавно заменил Юрия Содоля на должности командующего объединенными силами ВСУ на Андрея Гнатова, который ранее был заочно осужден в России на 28 лет за действия в Донбассе. URA.RU подготовило подробный материал о том, чем еще известен новый командующий украинской армии.
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