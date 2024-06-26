Хореограф Верки Сердючки уничтожен в зоне СВО

Известный украинский хореограф Антон Смицкий, работавший со многими звездами страны, включая Верку Сердючку (Алексея Данилко), был уничтожен в зоне спецоперации. Мужчина был сапером Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили украинские СМИ.
«Украинские СМИ сообщают о гибели Антона Смицкого, хореографа Киевской школы хореографии», — сообщает telegram-канал «Шепот Фронта». Мужчина был известен как постановщик хореографии певиц Ирины Билык и Джамала.
После начала СВО Смицкий решил оставить сцену и пойти на службу в ВСУ. В 2023 он был ранен и потерял часть ноги, однако позже вернулся на фронт. Он погиб на Запорожском направлении. Родственникам сообщили о смерти мужчины 24 июня, ему было 37 лет.
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