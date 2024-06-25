Росавиация объяснила пропажу информации по количеству самолетов в РФ

В Росавиации объяснили причину отсутствия информации о количестве воздушных судов авиакомпаний на официальном ресурсе. Согласно сообщению РИА Новости, в ведомстве проводится оптимизация публикуемых данных.
«Отсутствие количества воздушных судов по каждой авиакомпании на публичном интернет-сайте агентства связано с необходимостью оптимизации публикуемой информации», — отметил представитель Росавиации. Его слова приводит РИА Новости.
В ведомстве также уточнили, что перечень российских авиакомпаний и эксплуатируемых ими воздушных судов по-прежнему доступен для общественности. Кроме того, многие отечественные перевозчики, включая крупнейшие, продолжают публиковать данные о численности своего авиапарка на собственных интернет-ресурсах.
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