25 июня 2024

Росавиация объяснила пропажу информации по количеству самолетов в РФ

Росавиация оптимизирует информацию о парке судов авиакомпаний в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Информация о самолетах оптимизируется
Информация о самолетах оптимизируется Фото:

В Росавиации объяснили причину отсутствия информации о количестве воздушных судов авиакомпаний на официальном ресурсе. Согласно сообщению РИА Новости, в ведомстве проводится оптимизация публикуемых данных.

«Отсутствие количества воздушных судов по каждой авиакомпании на публичном интернет-сайте агентства связано с необходимостью оптимизации публикуемой информации», — отметил представитель Росавиации. Его слова приводит РИА Новости.

В ведомстве также уточнили, что перечень российских авиакомпаний и эксплуатируемых ими воздушных судов по-прежнему доступен для общественности. Кроме того, многие отечественные перевозчики, включая крупнейшие, продолжают публиковать данные о численности своего авиапарка на собственных интернет-ресурсах.

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В Росавиации объяснили причину отсутствия информации о количестве воздушных судов авиакомпаний на официальном ресурсе. Согласно сообщению РИА Новости, в ведомстве проводится оптимизация публикуемых данных. «Отсутствие количества воздушных судов по каждой авиакомпании на публичном интернет-сайте агентства связано с необходимостью оптимизации публикуемой информации», — отметил представитель Росавиации. Его слова приводит РИА Новости. В ведомстве также уточнили, что перечень российских авиакомпаний и эксплуатируемых ими воздушных судов по-прежнему доступен для общественности. Кроме того, многие отечественные перевозчики, включая крупнейшие, продолжают публиковать данные о численности своего авиапарка на собственных интернет-ресурсах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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