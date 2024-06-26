Журналиста Джулиана Ассанжа отпустили на свободу. Видео

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Джулиан Ассанж. Stock, джулиан ассанж
Отбытый Ассанжем срок засчитали в счет наказания Фото:

Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа приговорили к уже отбытому сроку и отпустили на свободу, закрыв дело. Соответствующее решение вынес суд Северных Марианских остров.

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Дело основателя WikiLeaks Ассанжа, раскрывшего шокирующие секреты США

«Я приговариваю вас к отбытому сроку. Я не устанавливаю за вами надзора после освобождения», — приводит слова судьи газета Guardian. Она добавила, что дело «прекращается нынешним заседанием». «Вы выйдете отсюда свободным человеком», — отметила судья.

Накануне Ассанж был отпущен под залог из британской тюрьмы. Журналист договорился с властями США о частичном признании вины.

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Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа приговорили к уже отбытому сроку и отпустили на свободу, закрыв дело. Соответствующее решение вынес суд Северных Марианских остров. «Я приговариваю вас к отбытому сроку. Я не устанавливаю за вами надзора после освобождения», — приводит слова судьи газета Guardian. Она добавила, что дело «прекращается нынешним заседанием». «Вы выйдете отсюда свободным человеком», — отметила судья. Накануне Ассанж был отпущен под залог из британской тюрьмы. Журналист договорился с властями США о частичном признании вины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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