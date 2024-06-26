Отбытый Ассанжем срок засчитали в счет наказания
Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа приговорили к уже отбытому сроку и отпустили на свободу, закрыв дело. Соответствующее решение вынес суд Северных Марианских остров.
«Я приговариваю вас к отбытому сроку. Я не устанавливаю за вами надзора после освобождения», — приводит слова судьи газета Guardian. Она добавила, что дело «прекращается нынешним заседанием». «Вы выйдете отсюда свободным человеком», — отметила судья.
Накануне Ассанж был отпущен под залог из британской тюрьмы. Журналист договорился с властями США о частичном признании вины.
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