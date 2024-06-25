Как предотвратить теракты, подобные дагестанскому: мнения экспертов

Гращенков: федеральной власти требуется принять кадровые решения по Дагестану

25 июня 2024 в 23:15 Размер текста - 17 +

Дагестан среди северокавказских регионов наиболее подвержен влиянию исламистов, считают эксперты Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Дагестане произошел двойной теракт. В Дербенте и Махачкале вооруженные боевики устроили серию терактов в православных храмах и синагогах в ночь на 24 июня. За последнее время это уже второй такой громкий случай на территории республики. Осенью 2023 года в аэропорту Махачкалы около 200 человек ворвались на территорию и устроили беспорядки на почве антисемитизма. В разговоре с URA.RU эксперты рассказали, с чем связан всплеск насилия в регионе и как не допустить подобных случаев в дальнейшем. Они отмечают, что необходимо проводить кадровые решения. Конфликтность Дагестана Гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что Дагестан в целом подвержен конфликтным ситуациям. Связано это с тем, что республика «сшита» из большого количества национальных родов и кланов. Причем каждый из них отличается от других по менталитету, обычаям и традициям. Это и вызывает, в том числе недопонимания между народами, что и приводит к конфликтам в регионе и вспышкам насилия. «Проблема Дагестана в том, что из всех северокавказских регионов он наиболее уязвим, так как республика „сшита“ из большого числа различных национальных родов и кланов, наций. Если другие регионы — такие, как Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария и другие все-таки являются больше мононациональными республиками, то Дагестан — это как раз такое лоскутное одеяло различных, очень отличающихся друг друга типов национальных меньшинств», — подчеркнул Илья Гращенков в разговоре с журналистом агентства. Еще одна особенность республики, которую выделяет Гращенков — подверженность населения влиянию радикальных исламистов. Связано это с тем, что на этой территории меньше связанность населения с политической верхушкой регионов, считает эксперт. Как отмечает Гращенков, возможно после недавних терактов властям стоит провести ряд кадровых решений. «Даже если смена власти ни к чему не приведет, это могло бы снять какое-то напряжение, показать, что федеральная власть может сделать [для решения проблемы], например, поменять руководство», — подчеркнул он. Как власть влияет на население своей страны В свою очередь вице-президент Фонда ветеранов боевых действий и участников вооруженных конфликтов Роман Касьяненко выделяет другой фактор, влияющий на подверженность региона к конфликтности — слабость гражданской власти. «Недооценили риски после первого звоночка — в аэропорту Махачкалы, когда антиеврейскую акцию устроили. Тогда никто наказания даже не понес, всех отпустили. <…> Это и слабость гражданской власти, и недоработка силовиков — все в совокупности. Нужно действовать решительнее», — заявил Касьяненко в разговоре с URA.RU. Однако Гращенков считает иначе. Он отмечает, что власть Дагестана не слабая, она — не такая сверхмонолитная, как в Чечне. По фактору своего влияния она не отличается от других регионов считает эксперт. Далее Касьяненко доносит мысль, что властям необходимо работать на опережение, когда случаются беспорядки в регионе. «Нужно работать на опережение в таких ситуациях, а не делать вид, что проблемы не существует. Иначе хаос будет нарастать. Если все останется так, как есть, даже после [недавних терактов], если все спустят на тормозах, долго ждать очередного случая не придется», — подчеркнул он. Терроризм меняет свою форму Роман Касьяненко также уверен, что терроризм в целом приобретает новые формы в современных реалиях. Теперь это спокойные ячейки, которые практически не заметны. «Это не ваххабиты, которые ползают в лесах, в горах, и их надо вылавливать. Эти спящие ячейки в случае необходимости по определенному сигналу могут составить очень серьезную силу, и к этому надо относиться более чем серьезно», — отметил эксперт. Он подчеркнул, что силовым структурам РФ нужно быть более бдительными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дагестане произошел двойной теракт. В Дербенте и Махачкале вооруженные боевики устроили серию терактов в православных храмах и синагогах в ночь на 24 июня. За последнее время это уже второй такой громкий случай на территории республики. Осенью 2023 года в аэропорту Махачкалы около 200 человек ворвались на территорию и устроили беспорядки на почве антисемитизма. В разговоре с URA.RU эксперты рассказали, с чем связан всплеск насилия в регионе и как не допустить подобных случаев в дальнейшем. Они отмечают, что необходимо проводить кадровые решения. Гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что Дагестан в целом подвержен конфликтным ситуациям. Связано это с тем, что республика «сшита» из большого количества национальных родов и кланов. Причем каждый из них отличается от других по менталитету, обычаям и традициям. Это и вызывает, в том числе недопонимания между народами, что и приводит к конфликтам в регионе и вспышкам насилия. «Проблема Дагестана в том, что из всех северокавказских регионов он наиболее уязвим, так как республика „сшита“ из большого числа различных национальных родов и кланов, наций. Если другие регионы — такие, как Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария и другие все-таки являются больше мононациональными республиками, то Дагестан — это как раз такое лоскутное одеяло различных, очень отличающихся друг друга типов национальных меньшинств», — подчеркнул Илья Гращенков в разговоре с журналистом агентства. Еще одна особенность республики, которую выделяет Гращенков — подверженность населения влиянию радикальных исламистов. Связано это с тем, что на этой территории меньше связанность населения с политической верхушкой регионов, считает эксперт. Как отмечает Гращенков, возможно после недавних терактов властям стоит провести ряд кадровых решений. «Даже если смена власти ни к чему не приведет, это могло бы снять какое-то напряжение, показать, что федеральная власть может сделать [для решения проблемы], например, поменять руководство», — подчеркнул он. В свою очередь вице-президент Фонда ветеранов боевых действий и участников вооруженных конфликтов Роман Касьяненко выделяет другой фактор, влияющий на подверженность региона к конфликтности — слабость гражданской власти. «Недооценили риски после первого звоночка — в аэропорту Махачкалы, когда антиеврейскую акцию устроили. Тогда никто наказания даже не понес, всех отпустили. <…> Это и слабость гражданской власти, и недоработка силовиков — все в совокупности. Нужно действовать решительнее», — заявил Касьяненко в разговоре с URA.RU. Однако Гращенков считает иначе. Он отмечает, что власть Дагестана не слабая, она — не такая сверхмонолитная, как в Чечне. По фактору своего влияния она не отличается от других регионов считает эксперт. Далее Касьяненко доносит мысль, что властям необходимо работать на опережение, когда случаются беспорядки в регионе. «Нужно работать на опережение в таких ситуациях, а не делать вид, что проблемы не существует. Иначе хаос будет нарастать. Если все останется так, как есть, даже после [недавних терактов], если все спустят на тормозах, долго ждать очередного случая не придется», — подчеркнул он. Роман Касьяненко также уверен, что терроризм в целом приобретает новые формы в современных реалиях. Теперь это спокойные ячейки, которые практически не заметны. «Это не ваххабиты, которые ползают в лесах, в горах, и их надо вылавливать. Эти спящие ячейки в случае необходимости по определенному сигналу могут составить очень серьезную силу, и к этому надо относиться более чем серьезно», — отметил эксперт. Он подчеркнул, что силовым структурам РФ нужно быть более бдительными.