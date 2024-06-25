25 июня 2024

Стала известна окончательная судьба сгоревшего здания во Фрязино

Здание во Фрязино пострадавшее при пожаре планируют снести
© Служба новостей «URA.RU»
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После повторного пожара в здании бывшего НИИ во Фрязино, планируется его снос
После повторного пожара в здании бывшего НИИ во Фрязино, планируется его снос Фото:

После сильного пожара и обрушения перекрытий восьмиэтажное административное здание в подмосковном Фрязино, где ранее находился НИИ «Платан», потеряло свои характеристики прочности. В связи с этим возникла необходимость в его сносе, сообщил представитель экстренных служб.

«Здание после сильного пожара и обрушения строительных конструкций утратило прочностные характеристики и представляет опасность. Его могут снести», — передает РИА Новости данные от источника в экстренных службах.

Новый очаг возгорания в здании бывшего НИИ в подмосковном Фрязино произошел вечером 25 июня. Первый пожар вспыхнул днем ранее. По предварительным данным, погибли шесть человек. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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После сильного пожара и обрушения перекрытий восьмиэтажное административное здание в подмосковном Фрязино, где ранее находился НИИ «Платан», потеряло свои характеристики прочности. В связи с этим возникла необходимость в его сносе, сообщил представитель экстренных служб. «Здание после сильного пожара и обрушения строительных конструкций утратило прочностные характеристики и представляет опасность. Его могут снести», — передает РИА Новости данные от источника в экстренных службах. Новый очаг возгорания в здании бывшего НИИ в подмосковном Фрязино произошел вечером 25 июня. Первый пожар вспыхнул днем ранее. По предварительным данным, погибли шесть человек. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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