Стала известна окончательная судьба сгоревшего здания во Фрязино

После сильного пожара и обрушения перекрытий восьмиэтажное административное здание в подмосковном Фрязино, где ранее находился НИИ «Платан», потеряло свои характеристики прочности. В связи с этим возникла необходимость в его сносе, сообщил представитель экстренных служб.
«Здание после сильного пожара и обрушения строительных конструкций утратило прочностные характеристики и представляет опасность. Его могут снести», — передает РИА Новости данные от источника в экстренных службах.
Новый очаг возгорания в здании бывшего НИИ в подмосковном Фрязино произошел вечером 25 июня. Первый пожар вспыхнул днем ранее. По предварительным данным, погибли шесть человек. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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