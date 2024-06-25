Нагиев после перерыва возвращается на телеэкраны в новой роли

26 июня 2024 в 02:49 Размер текста - 17 +

Дмитрий Нагиев предстанет в образе дворянина Фото: Марина Молдавская © URA.RU Актер и шоумен Дмитрий Нагиев после перерыва предстанет в образе дворянина в историческом детективе «Злые люди». Съемки киноленты о царской России начались в Нижнем Новгороде. «Дмитрий Нагиев, который возвращается на экраны после перерыва, предстанет в образе дворянина Евдокима Нефедьева, а его племянницу Варвару сыграет Ангелина Стречина. В основу телепроекта легла серия знаменитых рассказов „Хроники сыска“ нижегородского писателя Николая Свечина», — пишет «СтарХит». Издание уточняет, что основное действие сериала развернется в 1895 году. В съемках, кроме Дмитрия Нагиева, участвуют Ян Цапник, Роман Мадянов, Петр Рыков, Олег Гаас, Артем Ткаченко и другие. Ранее журналист Отар Кушанашвили раскрыл, сколько и как зарабатывает Дмитрий Нагиев, находясь в Дубае. В начале 2024 года Нагиев решил зарегистрировать свое имя в качестве бренда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев после перерыва предстанет в образе дворянина в историческом детективе «Злые люди». Съемки киноленты о царской России начались в Нижнем Новгороде. «Дмитрий Нагиев, который возвращается на экраны после перерыва, предстанет в образе дворянина Евдокима Нефедьева, а его племянницу Варвару сыграет Ангелина Стречина. В основу телепроекта легла серия знаменитых рассказов „Хроники сыска“ нижегородского писателя Николая Свечина», — пишет «СтарХит». Издание уточняет, что основное действие сериала развернется в 1895 году. В съемках, кроме Дмитрия Нагиева, участвуют Ян Цапник, Роман Мадянов, Петр Рыков, Олег Гаас, Артем Ткаченко и другие. Ранее журналист Отар Кушанашвили раскрыл, сколько и как зарабатывает Дмитрий Нагиев, находясь в Дубае. В начале 2024 года Нагиев решил зарегистрировать свое имя в качестве бренда.