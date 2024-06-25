25 июня 2024

Нагиев после перерыва возвращается на телеэкраны в новой роли

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Концерт "Голоса Екатеринбурга" в рамках празднования Дня города, нагиев дмитрий
Дмитрий Нагиев предстанет в образе дворянина Фото:

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев после перерыва предстанет в образе дворянина в историческом детективе «Злые люди». Съемки киноленты о царской России начались в Нижнем Новгороде.

«Дмитрий Нагиев, который возвращается на экраны после перерыва, предстанет в образе дворянина Евдокима Нефедьева, а его племянницу Варвару сыграет Ангелина Стречина. В основу телепроекта легла серия знаменитых рассказов „Хроники сыска“ нижегородского писателя Николая Свечина», — пишет «СтарХит».

Издание уточняет, что основное действие сериала развернется в 1895 году. В съемках, кроме Дмитрия Нагиева, участвуют Ян Цапник, Роман Мадянов, Петр Рыков, Олег Гаас, Артем Ткаченко и другие.

Ранее журналист Отар Кушанашвили раскрыл, сколько и как зарабатывает Дмитрий Нагиев, находясь в Дубае. В начале 2024 года Нагиев решил зарегистрировать свое имя в качестве бренда.

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Актер и шоумен Дмитрий Нагиев после перерыва предстанет в образе дворянина в историческом детективе «Злые люди». Съемки киноленты о царской России начались в Нижнем Новгороде. «Дмитрий Нагиев, который возвращается на экраны после перерыва, предстанет в образе дворянина Евдокима Нефедьева, а его племянницу Варвару сыграет Ангелина Стречина. В основу телепроекта легла серия знаменитых рассказов „Хроники сыска“ нижегородского писателя Николая Свечина», — пишет «СтарХит». Издание уточняет, что основное действие сериала развернется в 1895 году. В съемках, кроме Дмитрия Нагиева, участвуют Ян Цапник, Роман Мадянов, Петр Рыков, Олег Гаас, Артем Ткаченко и другие. Ранее журналист Отар Кушанашвили раскрыл, сколько и как зарабатывает Дмитрий Нагиев, находясь в Дубае. В начале 2024 года Нагиев решил зарегистрировать свое имя в качестве бренда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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