МВД задержало мужчину, пошутившего про перестрелку в Дагестане

Сотрудники ГУ МВД Дагестана задержали мужчину, пошутившего про «скорое начало перестрелки» в Махачкале, из-за которой вооруженные силовики съехались в центр города и оцепили территорию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Проходя мимо сидевших на скамейке девушек, сказал им про то, что им лучше не выходить из дома, поскольку сейчас „опасное время“ и „всякое происходит“», — приводит данные ведомства РБК. По показаниям девушек, позвонивших в полицию, мужчина, вышедший из черного автомобиля, заявил, что им нужно бежать, так как скоро на Университетской площади, где они сидели, начнется перестрелка.
После звонка к месту выехали семь нарядов полиции, участок был оцеплен, а территорию проверяли кинологи. Однако региональное МВД опровергло информацию о стрельбе вскоре после первых сообщений о якобы произошедшем инциденте.
Сообщение о том, что неизвестные открыли огонь по полицейским, поступили в ночь с 25 на 26 июня, передает телеканал 360. Площадь была оцеплена, а проехавшие рядом автомобили силовики останавливали для проверки. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.
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