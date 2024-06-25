25 июня 2024

МВД задержало мужчину, пошутившего про перестрелку в Дагестане

© Служба новостей «URA.RU»
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На данный момент мужчина задержан
На данный момент мужчина задержан Фото:

Сотрудники ГУ МВД Дагестана задержали мужчину, пошутившего про «скорое начало перестрелки» в Махачкале, из-за которой вооруженные силовики съехались в центр города и оцепили территорию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проходя мимо сидевших на скамейке девушек, сказал им про то, что им лучше не выходить из дома, поскольку сейчас „опасное время“ и „всякое происходит“», — приводит данные ведомства РБК. По показаниям девушек, позвонивших в полицию, мужчина, вышедший из черного автомобиля, заявил, что им нужно бежать, так как скоро на Университетской площади, где они сидели, начнется перестрелка.

После звонка к месту выехали семь нарядов полиции, участок был оцеплен, а территорию проверяли кинологи. Однако региональное МВД опровергло информацию о стрельбе вскоре после первых сообщений о якобы произошедшем инциденте.

Сообщение о том, что неизвестные открыли огонь по полицейским, поступили в ночь с 25 на 26 июня, передает телеканал 360. Площадь была оцеплена, а проехавшие рядом автомобили силовики останавливали для проверки. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.

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Сотрудники ГУ МВД Дагестана задержали мужчину, пошутившего про «скорое начало перестрелки» в Махачкале, из-за которой вооруженные силовики съехались в центр города и оцепили территорию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Проходя мимо сидевших на скамейке девушек, сказал им про то, что им лучше не выходить из дома, поскольку сейчас „опасное время“ и „всякое происходит“», — приводит данные ведомства РБК. По показаниям девушек, позвонивших в полицию, мужчина, вышедший из черного автомобиля, заявил, что им нужно бежать, так как скоро на Университетской площади, где они сидели, начнется перестрелка. После звонка к месту выехали семь нарядов полиции, участок был оцеплен, а территорию проверяли кинологи. Однако региональное МВД опровергло информацию о стрельбе вскоре после первых сообщений о якобы произошедшем инциденте. Сообщение о том, что неизвестные открыли огонь по полицейским, поступили в ночь с 25 на 26 июня, передает телеканал 360. Площадь была оцеплена, а проехавшие рядом автомобили силовики останавливали для проверки. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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