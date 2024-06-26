ВОЗ назвала скрытую угрозу, из-за которой каждый третий человек подвержен раку

ВОЗ: каждый третий человек, не занимающийся спортом, рискует заболеть раком

26 июня 2024 в 08:51 Размер текста - 17 +

Человеку стоит заниматься спортом, чтобы уменьшить риск заболеть раком, сообщили в ВОЗ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Каждый третий человек в мире, который не занимается спортом, больше подвержен риску заболеть раком и диабетом 2-го типа. Об этом предупредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). «Каждый третий человек так мало занимается спортом, что его здоровье находится под угрозой. Из-за лени около 1,8 миллиарда взрослых во всем мире рискуют заболеть диабетом 2-го типа, раком, а также получить сердечные приступы, инсульт и деменцию», — предупредили в ВОЗ, передает издание The Sun . Там отметили, что человек в день должен заниматься спортом минимум 22 минуты. Однако около 30% населения планеты этого не делают. Директор департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья, доктор Рюдигер Крех заявил, что нежелание заниматься физической активностью значительно усугубляет хронические заболевания. Согласно докладу организации, с 2010 по 2022 год количество людей, не занимающихся спортом, увеличилось на 5%. Это число продолжит расти, если не будут приняты меры. Генеральный директор ВОЗ, доктор Адханом Гебрейесус подчеркнул, что результаты исследований говорят об упущенной возможности снизить риск заболевания раком и улучшить психическое здоровье за счет занятия физической активностью. «Мы должны обратить вспять эту тревожную тенденцию», — заявил он. До этого врач-онколог Хамис Магомедова отметила, что образ жизни человека напрямую влияет на риск развития рака. Она предложила отказаться от вредных привычек, начать правильно питаться, а также регулярно проходить диспансеризацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Каждый третий человек в мире, который не занимается спортом, больше подвержен риску заболеть раком и диабетом 2-го типа. Об этом предупредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). «Каждый третий человек так мало занимается спортом, что его здоровье находится под угрозой. Из-за лени около 1,8 миллиарда взрослых во всем мире рискуют заболеть диабетом 2-го типа, раком, а также получить сердечные приступы, инсульт и деменцию», — предупредили в ВОЗ, передает издание The Sun. Там отметили, что человек в день должен заниматься спортом минимум 22 минуты. Однако около 30% населения планеты этого не делают. Директор департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья, доктор Рюдигер Крех заявил, что нежелание заниматься физической активностью значительно усугубляет хронические заболевания. Согласно докладу организации, с 2010 по 2022 год количество людей, не занимающихся спортом, увеличилось на 5%. Это число продолжит расти, если не будут приняты меры. Генеральный директор ВОЗ, доктор Адханом Гебрейесус подчеркнул, что результаты исследований говорят об упущенной возможности снизить риск заболевания раком и улучшить психическое здоровье за счет занятия физической активностью. «Мы должны обратить вспять эту тревожную тенденцию», — заявил он. До этого врач-онколог Хамис Магомедова отметила, что образ жизни человека напрямую влияет на риск развития рака. Она предложила отказаться от вредных привычек, начать правильно питаться, а также регулярно проходить диспансеризацию.