ВОЗ назвала скрытую угрозу, из-за которой каждый третий человек подвержен раку

Каждый третий человек в мире, который не занимается спортом, больше подвержен риску заболеть раком и диабетом 2-го типа. Об этом предупредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
«Каждый третий человек так мало занимается спортом, что его здоровье находится под угрозой. Из-за лени около 1,8 миллиарда взрослых во всем мире рискуют заболеть диабетом 2-го типа, раком, а также получить сердечные приступы, инсульт и деменцию», — предупредили в ВОЗ, передает издание
Там отметили, что человек в день должен заниматься спортом минимум 22 минуты. Однако около 30% населения планеты этого не делают. Директор департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья, доктор Рюдигер Крех заявил, что нежелание заниматься физической активностью значительно усугубляет хронические заболевания.
Согласно докладу организации, с 2010 по 2022 год количество людей, не занимающихся спортом, увеличилось на 5%. Это число продолжит расти, если не будут приняты меры. Генеральный директор ВОЗ, доктор Адханом Гебрейесус подчеркнул, что результаты исследований говорят об упущенной возможности снизить риск заболевания раком и улучшить психическое здоровье за счет занятия физической активностью. «Мы должны обратить вспять эту тревожную тенденцию», — заявил он.
До этого врач-онколог Хамис Магомедова отметила, что образ жизни человека напрямую влияет на риск развития рака. Она предложила отказаться от вредных привычек, начать правильно питаться, а также регулярно проходить диспансеризацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.