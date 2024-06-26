В РФ хотят ввести штрафы за несообщение в аэропорту о начале посадки

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В РФ хотят ввести ответственность за несообщение о посадке на рейс
В РФ хотят ввести ответственность за несообщение о посадке на рейс Фото:

В России хотят ввести штрафы для авиакомпаний за отсутствие информации о рейсах. Сюда относится и несообщение в аэропорту информации о начале посадки в самолет. Соответствующий закон предложил глава думского комитета Ярослав Нилов.

"Проект федерального закона предусматривает установление административной ответственности <...> за нарушение требований об обеспечении пассажиров в аэропорту необходимой визуальной и акустической информацией", — говорится в пояснительной записке к документу, содержание которой приводит ТАСС.

Законопроект, который должен быть рассмотрен Госдумой, устанавливает штрафы до 200 тысяч рублей за отсутствие информации о времени регистрации, посадки, задержке или отмене рейсов. Нилов подчеркнул важность такой информации для пассажиров, особенно в случаях изменения расписания полетов.

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В России хотят ввести штрафы для авиакомпаний за отсутствие информации о рейсах. Сюда относится и несообщение в аэропорту информации о начале посадки в самолет. Соответствующий закон предложил глава думского комитета Ярослав Нилов. "Проект федерального закона предусматривает установление административной ответственности <...> за нарушение требований об обеспечении пассажиров в аэропорту необходимой визуальной и акустической информацией", — говорится в пояснительной записке к документу, содержание которой приводит ТАСС. Законопроект, который должен быть рассмотрен Госдумой, устанавливает штрафы до 200 тысяч рублей за отсутствие информации о времени регистрации, посадки, задержке или отмене рейсов. Нилов подчеркнул важность такой информации для пассажиров, особенно в случаях изменения расписания полетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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