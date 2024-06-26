В РФ хотят ввести штрафы за несообщение в аэропорту о начале посадки

В России хотят ввести штрафы для авиакомпаний за отсутствие информации о рейсах. Сюда относится и несообщение в аэропорту информации о начале посадки в самолет. Соответствующий закон предложил глава думского комитета Ярослав Нилов.
"Проект федерального закона предусматривает установление административной ответственности <...> за нарушение требований об обеспечении пассажиров в аэропорту необходимой визуальной и акустической информацией", — говорится в пояснительной записке к документу, содержание которой приводит ТАСС.
Законопроект, который должен быть рассмотрен Госдумой, устанавливает штрафы до 200 тысяч рублей за отсутствие информации о времени регистрации, посадки, задержке или отмене рейсов. Нилов подчеркнул важность такой информации для пассажиров, особенно в случаях изменения расписания полетов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.