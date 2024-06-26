Журналист Ассанж вылетел в Австралию сразу после суда

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Дело Джулиана Ассанжа закрыли 26 июня
Дело Джулиана Ассанжа закрыли 26 июня Фото:

Основатель сайта WikiLeaks журналист Джулиан Ассанж вылетел в Австралию из Сайпана после заседания суда. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Самолет с Джулианом Ассанжем на борту вылетел в Австралию», — передает телеканал. Отмечается, что в рамках условий сделки журналисту запрещено возвращаться в США без специального разрешения.

Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после достижения соглашения с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило журналисту выйти на свободу после пяти лет заключения, уточняет 360.ru. Позже, 26 июня, суд Северных Марианских островов приговорил основателя Wikileaks к сроку, который он уже отбыл, и постановил закрыть дело.

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Основатель сайта WikiLeaks журналист Джулиан Ассанж вылетел в Австралию из Сайпана после заседания суда. Об этом сообщает телеканал ABC. «Самолет с Джулианом Ассанжем на борту вылетел в Австралию», — передает телеканал. Отмечается, что в рамках условий сделки журналисту запрещено возвращаться в США без специального разрешения. Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после достижения соглашения с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило журналисту выйти на свободу после пяти лет заключения, уточняет 360.ru. Позже, 26 июня, суд Северных Марианских островов приговорил основателя Wikileaks к сроку, который он уже отбыл, и постановил закрыть дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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