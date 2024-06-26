Журналист Ассанж вылетел в Австралию сразу после суда

Основатель сайта WikiLeaks журналист Джулиан Ассанж вылетел в Австралию из Сайпана после заседания суда. Об этом сообщает телеканал ABC.
«Самолет с Джулианом Ассанжем на борту вылетел в Австралию», — передает телеканал. Отмечается, что в рамках условий сделки журналисту запрещено возвращаться в США без специального разрешения.
Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после достижения соглашения с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило журналисту выйти на свободу после пяти лет заключения, уточняет 360.ru. Позже, 26 июня, суд Северных Марианских островов приговорил основателя Wikileaks к сроку, который он уже отбыл, и постановил закрыть дело.
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