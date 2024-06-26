Вскрывший тайны США Ассанж продолжит бороться за свободу слова

Адвокат Поллак: Ассанж продолжит бороться за свободу слова с помощью WikiLeaks

26 июня 2024 в 07:32 Размер текста - 17 +

Суд установил, что публикации основателя WikiLeaks Ассанжа не насели никакого вреда Фото: wikimedia.org/Cancillería del Ecuador Веб-сайт WikiLeaks, созданный для публикации секретной информации американского правительства, продолжит свою деятельность после признания вины его основателем Джулианом Ассанжем. По словам его адвоката Барри Поллака, журналист продолжит бороться за свободу слова. Новость по теме Дело основателя WikiLeaks Ассанжа, раскрывшего шокирующие секреты США «Работа WikiLeaks будет продолжаться, а Ассанж, я не сомневаюсь, будет продолжать бороться за свободу слова и прозрачность в правительстве. Он — мощный голос, голос, который нельзя и не следует заглушать», — заявил адвокат в эфире телеканала ABC. При этом суд установил, что публикации основателя WikiLeaks не нанесли никакого вреда. Австралийский журналист и основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж стал широко известен благодаря публикации конфиденциальных материалов. В частности, в 2010 году на сайте было размещено видео американской военной операции в Багдаде 2007 года, в результате которой погибли мирные жители. В Соединенных Штатах против Ассанжа выдвинули обвинения по 18 пунктам, связанным с одной из самых значительных утечек секретных данных в истории страны. Утром 24 июня Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел в заключении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Веб-сайт WikiLeaks, созданный для публикации секретной информации американского правительства, продолжит свою деятельность после признания вины его основателем Джулианом Ассанжем. По словам его адвоката Барри Поллака, журналист продолжит бороться за свободу слова. «Работа WikiLeaks будет продолжаться, а Ассанж, я не сомневаюсь, будет продолжать бороться за свободу слова и прозрачность в правительстве. Он — мощный голос, голос, который нельзя и не следует заглушать», — заявил адвокат в эфире телеканала ABC. При этом суд установил, что публикации основателя WikiLeaks не нанесли никакого вреда. Австралийский журналист и основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж стал широко известен благодаря публикации конфиденциальных материалов. В частности, в 2010 году на сайте было размещено видео американской военной операции в Багдаде 2007 года, в результате которой погибли мирные жители. В Соединенных Штатах против Ассанжа выдвинули обвинения по 18 пунктам, связанным с одной из самых значительных утечек секретных данных в истории страны. Утром 24 июня Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел в заключении.