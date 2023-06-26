В Перми эвакуировали авиационный техникум

27 июня 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Всего было эвакуировано 40 человек Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Перми из-за сработавшей системы пожарной безопасности эвакуировали авиационный техникум имени Шевцова. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, причиной стало короткое замыкание. «Пермь, улица Луначарского, 24, пожарно-спасательные подразделения реагировали по сработке автоматической системы пожарной сигнализации в здании Пермского авиационного техникума», — сообщает пресс-служба. Прибывшие пожарные установили, что произошло короткое замыкание без горения. Из здания было эвакуировано 40 человек. Никто не пострадал. Ранее URA.RU сообщало о пожаре, произошедшем в деревне Жебреи. В огне погибли 39-летняя женщина и ее малолетний сын.

В Перми из-за сработавшей системы пожарной безопасности эвакуировали авиационный техникум имени Шевцова. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, причиной стало короткое замыкание. «Пермь, улица Луначарского, 24, пожарно-спасательные подразделения реагировали по сработке автоматической системы пожарной сигнализации в здании Пермского авиационного техникума», — сообщает пресс-служба. Прибывшие пожарные установили, что произошло короткое замыкание без горения. Из здания было эвакуировано 40 человек. Никто не пострадал. Ранее URA.RU сообщало о пожаре, произошедшем в деревне Жебреи. В огне погибли 39-летняя женщина и ее малолетний сын.