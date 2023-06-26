26 июня 2023

В Перми эвакуировали авиационный техникум

© Служба новостей «URA.RU»
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Жизнь города. Пермь. , эвакуация, направление, выход
Всего было эвакуировано 40 человек Фото:

В Перми из-за сработавшей системы пожарной безопасности эвакуировали авиационный техникум имени Шевцова. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, причиной стало короткое замыкание.

«Пермь, улица Луначарского, 24, пожарно-спасательные подразделения реагировали по сработке автоматической системы пожарной сигнализации в здании Пермского авиационного техникума», — сообщает пресс-служба. Прибывшие пожарные установили, что произошло короткое замыкание без горения.

Из здания было эвакуировано 40 человек. Никто не пострадал. Ранее URA.RU сообщало о пожаре, произошедшем в деревне Жебреи. В огне погибли 39-летняя женщина и ее малолетний сын.

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В Перми из-за сработавшей системы пожарной безопасности эвакуировали авиационный техникум имени Шевцова. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, причиной стало короткое замыкание. «Пермь, улица Луначарского, 24, пожарно-спасательные подразделения реагировали по сработке автоматической системы пожарной сигнализации в здании Пермского авиационного техникума», — сообщает пресс-служба. Прибывшие пожарные установили, что произошло короткое замыкание без горения. Из здания было эвакуировано 40 человек. Никто не пострадал. Ранее URA.RU сообщало о пожаре, произошедшем в деревне Жебреи. В огне погибли 39-летняя женщина и ее малолетний сын.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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