Пермские силовики займутся расследованием гибели мамы и ребенка в ночном пожаре

В Пермском крае проводится проверка после сообщения о погибших матери и ребенке при пожаре в ночь с 24 на 25 июня. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКРФ по Пермскому краю.
«Проводится процессуальная проверка по факту гибели 39-летней женщины и ее малолетнего сына, тела которых обнаружены в ночное время 25 июня в ходе тушения пожара на дачном участке СНТ „Ритм“ в деревне Жебреи. Согласно предварительным данным, возгорание возникло вечером 24 июня в пристрое к дому», — указано в telegram-канале ведомства.
Ранее появилась информация о трех погибших в результате произошедших пожаров в Пермском крае. Второе возгорание было зафиксировано в жилом доме СНТ «Дачный» Краснокамского округа. После тушения огня пожарные обнаружили труп мужчины.
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