Глава челябинского муниципалитета попал под уголовное дело

27 июня 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

В ближайшее время суд изберет меру пресечения для поселкового главы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава поселка Куликовского (Челябинская область) попал под уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщил 27 июня URA.RU источник в силовых структурах. «Глава поселка в Нагайбакском районе Юрий Вотинов, по версии следствия, „прикрыл“ односельчанина, приговоренного судом к обязательным работам. Он внес в табель учета рабочего времени 100 часов, якобы отработанных осужденным. Теперь предстоит выяснить, насколько бескорыстен был руководитель муниципалитета», — рассказал инсайдер. По его словам, в отношении Вотинова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Мера пресечения для него пока не избиралась. Если вина Вотинова будет доказана, то главе грозит штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до семи лет. Еще один вариант наказания — принудительные работы. В пресс-службе регионального управления СКР не ответили на звонок корреспондента URA.RU. «Ни о каком уголовном деле в администрации не знают. Работаем в штатном режиме. Сам глава поселения Вотинов находится в очередном отпуске с мая, выйдет только в начале июля», — заявил URA.RU врио главы администрации поселения Андрей Момотенко.

Глава поселка Куликовского (Челябинская область) попал под уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщил 27 июня URA.RU источник в силовых структурах. «Глава поселка в Нагайбакском районе Юрий Вотинов, по версии следствия, „прикрыл“ односельчанина, приговоренного судом к обязательным работам. Он внес в табель учета рабочего времени 100 часов, якобы отработанных осужденным. Теперь предстоит выяснить, насколько бескорыстен был руководитель муниципалитета», — рассказал инсайдер. По его словам, в отношении Вотинова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Мера пресечения для него пока не избиралась. Если вина Вотинова будет доказана, то главе грозит штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до семи лет. Еще один вариант наказания — принудительные работы. В пресс-службе регионального управления СКР не ответили на звонок корреспондента URA.RU. «Ни о каком уголовном деле в администрации не знают. Работаем в штатном режиме. Сам глава поселения Вотинов находится в очередном отпуске с мая, выйдет только в начале июля», — заявил URA.RU врио главы администрации поселения Андрей Момотенко.