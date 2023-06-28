Пермский спортсмен удостоился благодарности Путина

29 июня 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил работу Владимира Махнутина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Махнутин из Чусового (Пермский край) получил благодарность президента России Владимира Путина. Спортсмен-саночник Махнутин занимался подготовкой команды РФ на зимней Олимпиаде в Пекине. За успешную работу он и удостоен внимания, сообщили в минспорта Пермского края. «Чусовлянину Владимиру Махнутину вручена Благодарность Президента РФ. Она выдана за обеспечение успешной подготовки спортсменов, выступавших на зимних Олимпийских играх в Пекине. Владимир Махнутин являлся механиком сборной России по санному спорту», — сообщается на странице минспорта в соцсети «ВКонтакте». Благодарность Махнутину вручил вице-премьер правительства Пермского края Дмитрий Самойлов. Зимняя Олимпиада в Пекине состоялась в 2022 году. Сборная РФ в общем медальном зачете заняла девятое место.

Владимир Махнутин из Чусового (Пермский край) получил благодарность президента России Владимира Путина. Спортсмен-саночник Махнутин занимался подготовкой команды РФ на зимней Олимпиаде в Пекине. За успешную работу он и удостоен внимания, сообщили в минспорта Пермского края. «Чусовлянину Владимиру Махнутину вручена Благодарность Президента РФ. Она выдана за обеспечение успешной подготовки спортсменов, выступавших на зимних Олимпийских играх в Пекине. Владимир Махнутин являлся механиком сборной России по санному спорту», — сообщается на странице минспорта в соцсети «ВКонтакте». Благодарность Махнутину вручил вице-премьер правительства Пермского края Дмитрий Самойлов. Зимняя Олимпиада в Пекине состоялась в 2022 году. Сборная РФ в общем медальном зачете заняла девятое место.