28 июня 2023

Пермский спортсмен удостоился благодарности Путина

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин отметил работу Владимира Махнутина Фото:

Владимир Махнутин из Чусового (Пермский край) получил благодарность президента России Владимира Путина. Спортсмен-саночник Махнутин занимался подготовкой команды РФ на зимней Олимпиаде в Пекине. За успешную работу он и удостоен внимания, сообщили в минспорта Пермского края.

«Чусовлянину Владимиру Махнутину вручена Благодарность Президента РФ. Она выдана за обеспечение успешной подготовки спортсменов, выступавших на зимних Олимпийских играх в Пекине. Владимир Махнутин являлся механиком сборной России по санному спорту», — сообщается на странице минспорта в соцсети «ВКонтакте».

Благодарность Махнутину вручил вице-премьер правительства Пермского края Дмитрий Самойлов. Зимняя Олимпиада в Пекине состоялась в 2022 году. Сборная РФ в общем медальном зачете заняла девятое место.

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Владимир Махнутин из Чусового (Пермский край) получил благодарность президента России Владимира Путина. Спортсмен-саночник Махнутин занимался подготовкой команды РФ на зимней Олимпиаде в Пекине. За успешную работу он и удостоен внимания, сообщили в минспорта Пермского края. «Чусовлянину Владимиру Махнутину вручена Благодарность Президента РФ. Она выдана за обеспечение успешной подготовки спортсменов, выступавших на зимних Олимпийских играх в Пекине. Владимир Махнутин являлся механиком сборной России по санному спорту», — сообщается на странице минспорта в соцсети «ВКонтакте». Благодарность Махнутину вручил вице-премьер правительства Пермского края Дмитрий Самойлов. Зимняя Олимпиада в Пекине состоялась в 2022 году. Сборная РФ в общем медальном зачете заняла девятое место.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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