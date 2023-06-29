ЛДПР предложила реформу после гибели Далера Бобиева

29 июня 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Озвученное Александром Каптюгом, вероятно, войдет в программу на выборах в гордуму Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика После трагической гибели шестилетнего Далера Бобиева в Екатеринбурге ЛДПР придумала решение проблемы с неадекватными опекунами. План партии в разговоре с URA.RU описал лидер областной партячейки, депутат заксо Александр Каптюг. «В свердловском региональном отделении ЛДПР давно ведут речь о том, что вопросы опеки и попечительства должны быть под особым контролем государства. ЛДПР предлагает ряд мер во избежание подобных трагических случаев. Обязательный ежегодный медицинский осмотр в первую очередь опекунов и, конечно же, детей; обязать образовательные учреждения ежемесячно отчитываться в органы опеки и попечительства о посещаемости опекаемого; обязать органы опеки ежеквартально/ежемесячно проводить проверку социально-бытовых условий и психо-физического состояния опекаемого; наладить взаимодействие органов опеки и попечительства с детскими участковыми врачами и обязать последних ежеквартально подавать информацию о здоровье опекаемого», — сказал Каптюг. О пропаже Далера стало известно 26 июня. Его приемная мать Вероника Наумова заявила, что ребенок сбежал из дома. Четверо суток малыша искали полторы тысяч человек — волонтеры и правоохранители. А районная администрация по поручению мэрии организовала оперштаб. Ранним утром 29 июня тело ребенка нашли в гараже. Выяснилось, что умер он, предположительно, еще в декабре 2022-го. Опекун задержана, ее подозревают в убийстве ребенка. Также возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После трагической гибели шестилетнего Далера Бобиева в Екатеринбурге ЛДПР придумала решение проблемы с неадекватными опекунами. План партии в разговоре с URA.RU описал лидер областной партячейки, депутат заксо Александр Каптюг. «В свердловском региональном отделении ЛДПР давно ведут речь о том, что вопросы опеки и попечительства должны быть под особым контролем государства. ЛДПР предлагает ряд мер во избежание подобных трагических случаев. Обязательный ежегодный медицинский осмотр в первую очередь опекунов и, конечно же, детей; обязать образовательные учреждения ежемесячно отчитываться в органы опеки и попечительства о посещаемости опекаемого; обязать органы опеки ежеквартально/ежемесячно проводить проверку социально-бытовых условий и психо-физического состояния опекаемого; наладить взаимодействие органов опеки и попечительства с детскими участковыми врачами и обязать последних ежеквартально подавать информацию о здоровье опекаемого», — сказал Каптюг. О пропаже Далера стало известно 26 июня. Его приемная мать Вероника Наумова заявила, что ребенок сбежал из дома. Четверо суток малыша искали полторы тысяч человек — волонтеры и правоохранители. А районная администрация по поручению мэрии организовала оперштаб. Ранним утром 29 июня тело ребенка нашли в гараже. Выяснилось, что умер он, предположительно, еще в декабре 2022-го. Опекун задержана, ее подозревают в убийстве ребенка. Также возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц.