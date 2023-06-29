29 июня 2023

В Пермском крае дети спасли дом от пожара из-за выброшенной петарды. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, пожар, лесной пожар, ландшафтный пожар
Выброшенная с балкона петарда привела к пожару, утверждают юные очевидцы Фото:

В Березниках (Пермский край) выброшенная с балкона петарда привела к пожару. Тушить огонь бросились дети из числа очевидцев, которые и рассказали о произошедшем возле дома №124 по улице Мира.

«Мужчина поджег петарду и кинул с балкона четвертого или пятого этажа. Мы (дети) все тушили одни! Взрослые выглядывали в окно и спрашивали: „Это вы подожгли?!“ Мы все объясняли. Они даже не вышли с ведром воды! Потом начали выдавать бутылки с водой с первого этажа», — написала Вика Митюкова в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте».

По словам пермячки, вызов в пожарную службу был отменен «какой-то бабушкой». В итоге тушить огонь детям помогли несколько женщин, проживающих в доме.

Корреспондент URA.RU направил запрос силовикам с просьбой дать объективную оценку произошедшему. Материал будет дополнен после получения ответа.

Ранее член Ассоциации юристов РФ Валентина Бондаренко в беседе с URA.RU предупреждала россиян об опасности попасть в тюрьму из-за пожаров. По ее словам, если в результате поджога тополиного пуха или сухой травы огонь дойдет до жилых зданий или пострадают люди, человеку грозит уголовная ответственность.

Выброшенная петарда подожгла траву у дома
Выброшенная петарда подожгла траву у дома
Фото:

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В Березниках (Пермский край) выброшенная с балкона петарда привела к пожару. Тушить огонь бросились дети из числа очевидцев, которые и рассказали о произошедшем возле дома №124 по улице Мира. «Мужчина поджег петарду и кинул с балкона четвертого или пятого этажа. Мы (дети) все тушили одни! Взрослые выглядывали в окно и спрашивали: „Это вы подожгли?!“ Мы все объясняли. Они даже не вышли с ведром воды! Потом начали выдавать бутылки с водой с первого этажа», — написала Вика Митюкова в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте». По словам пермячки, вызов в пожарную службу был отменен «какой-то бабушкой». В итоге тушить огонь детям помогли несколько женщин, проживающих в доме. Корреспондент URA.RU направил запрос силовикам с просьбой дать объективную оценку произошедшему. Материал будет дополнен после получения ответа. Ранее член Ассоциации юристов РФ Валентина Бондаренко в беседе с URA.RU предупреждала россиян об опасности попасть в тюрьму из-за пожаров. По ее словам, если в результате поджога тополиного пуха или сухой травы огонь дойдет до жилых зданий или пострадают люди, человеку грозит уголовная ответственность.
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© Служба новостей «URA.RU»
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