В Березниках (Пермский край) выброшенная с балкона петарда привела к пожару. Тушить огонь бросились дети из числа очевидцев, которые и рассказали о произошедшем возле дома №124 по улице Мира.
«Мужчина поджег петарду и кинул с балкона четвертого или пятого этажа. Мы (дети) все тушили одни! Взрослые выглядывали в окно и спрашивали: „Это вы подожгли?!“ Мы все объясняли. Они даже не вышли с ведром воды! Потом начали выдавать бутылки с водой с первого этажа», — написала Вика Митюкова в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте».
По словам пермячки, вызов в пожарную службу был отменен «какой-то бабушкой». В итоге тушить огонь детям помогли несколько женщин, проживающих в доме.
Корреспондент URA.RU направил запрос силовикам с просьбой дать объективную оценку произошедшему. Материал будет дополнен после получения ответа.
Ранее член Ассоциации юристов РФ Валентина Бондаренко в беседе с URA.RU предупреждала россиян об опасности попасть в тюрьму из-за пожаров. По ее словам, если в результате поджога тополиного пуха или сухой травы огонь дойдет до жилых зданий или пострадают люди, человеку грозит уголовная ответственность.
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