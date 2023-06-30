Супруга губернатора Текслера побывала на открытии новой экспозиции в Челябинске. Фото

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Ирина Текслер на брифинге «Презентация проектов Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020». Челябинск, портрет, текслер ирина
Текслер отметила вклад директора музея Владимира Богдановского в создание уникальной экспозиции Фото:

Супруга губернатора Алексея Текслера Ирина рассказала об открытии 30 июня экспозиции с подлинной мебелью XIX века в Доме Покровского в Челябинске. Открытие выставки проходит в рамках празднования столетия Государственного исторического музея Южного Урала — крупнейшего музея в регионе.

«Что касается экспозиции, представленной на втором этаже особняка Владимира Покровского, то надо отдать должное сотрудникам музея: им удалось собрать уникальную коллекцию подлинной мебели XIX века. Когда мы находимся в исторических интерьерах, возникает ощущение, что мы совершаем путешествие на машине времени. Приглашаю всех южноуральцев испытать эти яркие эмоции!» — поделилась Текслер в соцсетях.

По словам супруги губернатора, на втором этаже Дома Покровского представлены все актуальные для той эпохи модные тенденции в мебели. Сам дом Владимира Покровского имеет важное историческое значение. С середины 1880-х годов там размещалось Челябинское общественное собрание, являющееся первым в городе светским клубом, где собиралась городская элита и интеллигенция.

Старинный особняк Владимира Покровского имеет важное историческое значение
Старинный особняк Владимира Покровского имеет важное историческое значение
Фото:
В экспозиции на втором этаже представлена уникальная антикварная мебель XIX века
В экспозиции на втором этаже представлена уникальная антикварная мебель XIX века
Фото:
В 2021 году усилиями Богдановского в особняке Покровского начали возрождать исторические интерьеры, а в 2023 году на восстановленном втором этаже разместили выставку мебели XIX века — крупнейшую в Челябинске
В 2021 году усилиями Богдановского в особняке Покровского начали возрождать исторические интерьеры, а в 2023 году на восстановленном втором этаже разместили выставку мебели XIX века — крупнейшую в Челябинске
Фото:
Текслер отметила, что сотрудникам музея удалось собрать уникальную коллекцию подлинной мебели XIX века
Текслер отметила, что сотрудникам музея удалось собрать уникальную коллекцию подлинной мебели XIX века
Фото:

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Супруга губернатора Алексея Текслера Ирина рассказала об открытии 30 июня экспозиции с подлинной мебелью XIX века в Доме Покровского в Челябинске. Открытие выставки проходит в рамках празднования столетия Государственного исторического музея Южного Урала — крупнейшего музея в регионе. «Что касается экспозиции, представленной на втором этаже особняка Владимира Покровского, то надо отдать должное сотрудникам музея: им удалось собрать уникальную коллекцию подлинной мебели XIX века. Когда мы находимся в исторических интерьерах, возникает ощущение, что мы совершаем путешествие на машине времени. Приглашаю всех южноуральцев испытать эти яркие эмоции!» — поделилась Текслер в соцсетях. По словам супруги губернатора, на втором этаже Дома Покровского представлены все актуальные для той эпохи модные тенденции в мебели. Сам дом Владимира Покровского имеет важное историческое значение. С середины 1880-х годов там размещалось Челябинское общественное собрание, являющееся первым в городе светским клубом, где собиралась городская элита и интеллигенция.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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