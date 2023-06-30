Текслер отметила вклад директора музея Владимира Богдановского в создание уникальной экспозиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга губернатора Алексея Текслера Ирина рассказала об открытии 30 июня экспозиции с подлинной мебелью XIX века в Доме Покровского в Челябинске. Открытие выставки проходит в рамках празднования столетия Государственного исторического музея Южного Урала — крупнейшего музея в регионе.

«Что касается экспозиции, представленной на втором этаже особняка Владимира Покровского, то надо отдать должное сотрудникам музея: им удалось собрать уникальную коллекцию подлинной мебели XIX века. Когда мы находимся в исторических интерьерах, возникает ощущение, что мы совершаем путешествие на машине времени. Приглашаю всех южноуральцев испытать эти яркие эмоции!» — поделилась Текслер в соцсетях.

По словам супруги губернатора, на втором этаже Дома Покровского представлены все актуальные для той эпохи модные тенденции в мебели. Сам дом Владимира Покровского имеет важное историческое значение. С середины 1880-х годов там размещалось Челябинское общественное собрание, являющееся первым в городе светским клубом, где собиралась городская элита и интеллигенция.

Старинный особняк Владимира Покровского имеет важное историческое значение Фото: соцсети Ирины Текслер

В экспозиции на втором этаже представлена уникальная антикварная мебель XIX века Фото: соцсети Ирины Текслер

В 2021 году усилиями Богдановского в особняке Покровского начали возрождать исторические интерьеры, а в 2023 году на восстановленном втором этаже разместили выставку мебели XIX века — крупнейшую в Челябинске Фото: соцсети Ирины Текслер