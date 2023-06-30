В Екатеринбурге ищут дом для животных из семьи погибшего шестилетнего мальчика Далера Бобиева. Об этом рассказали волонтеры благотворительного фонда «ЗООзащита» в соцсети.
«Котик и кошка из семьи убитого мальчика Далера в поисках дома. Кошечка молодая, около года, ластится, немного напугана, но на контакт идет с удовольствием. К лотку приучена. Котику примерно шесть месяцев, очень нежный и очень настроен на человека, прямо нуждается в общении», — сообщили в сообществе благотворительного фонда «ЗООзащита» в соцсети «ВКонтакте».
Волонтеры хотят найти новый дом для животных, потому что боятся оставлять их в семье Бобиевых. Всех заинтересованных в домашних животных зоозащитники попросили звонить по номеру +7 (912) 265-94-70.
Далер Бобиев воспитывался в приемной семье, 26 июня появилась информация, что мальчик пропал. Позднее волонтеры обнаружили тело ребенка в гараже, принадлежащем семье опекуна. Приемная мать мальчика призналась в содеянном, теперь женщина пробудет в СИЗО до 26 августа.
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