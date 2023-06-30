30 июня 2023

В Екатеринбурге ищут дом для животных из семьи погибшего Далера Бобиева. Фото

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Кот, найденный на стадионе Лужники во время полуфинала ЧМ-2018 по футболу. Москва, кошка, кот
Волонтеры хотят найти дом для животных из семьи погибшего мальчика Фото:
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В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

В Екатеринбурге ищут дом для животных из семьи погибшего шестилетнего мальчика Далера Бобиева. Об этом рассказали волонтеры благотворительного фонда «ЗООзащита» в соцсети.

«Котик и кошка из семьи убитого мальчика Далера в поисках дома. Кошечка молодая, около года, ластится, немного напугана, но на контакт идет с удовольствием. К лотку приучена. Котику примерно шесть месяцев, очень нежный и очень настроен на человека, прямо нуждается в общении», — сообщили в сообществе благотворительного фонда «ЗООзащита» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры хотят найти новый дом для животных, потому что боятся оставлять их в семье Бобиевых. Всех заинтересованных в домашних животных зоозащитники попросили звонить по номеру +7 (912) 265-94-70.

Далер Бобиев воспитывался в приемной семье, 26 июня появилась информация, что мальчик пропал. Позднее волонтеры обнаружили тело ребенка в гараже, принадлежащем семье опекуна. Приемная мать мальчика призналась в содеянном, теперь женщина пробудет в СИЗО до 26 августа.

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В Екатеринбурге ищут дом для животных из семьи погибшего шестилетнего мальчика Далера Бобиева. Об этом рассказали волонтеры благотворительного фонда «ЗООзащита» в соцсети. «Котик и кошка из семьи убитого мальчика Далера в поисках дома. Кошечка молодая, около года, ластится, немного напугана, но на контакт идет с удовольствием. К лотку приучена. Котику примерно шесть месяцев, очень нежный и очень настроен на человека, прямо нуждается в общении», — сообщили в сообществе благотворительного фонда «ЗООзащита» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры хотят найти новый дом для животных, потому что боятся оставлять их в семье Бобиевых. Всех заинтересованных в домашних животных зоозащитники попросили звонить по номеру +7 (912) 265-94-70. Далер Бобиев воспитывался в приемной семье, 26 июня появилась информация, что мальчик пропал. Позднее волонтеры обнаружили тело ребенка в гараже, принадлежащем семье опекуна. Приемная мать мальчика призналась в содеянном, теперь женщина пробудет в СИЗО до 26 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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