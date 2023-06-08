Кремль: о выдвижении Путина на выборах объявят своевременно

08 июня 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

О выдвижении Владимира Путина на президентских выборах объявят своевременно, сказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле заявили, что информацию о выдвижении президента России Владимира Путина на новый президентский срок объявят своевременно. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, объявит ли российский лидер о своем выдвижении во время прямой линии, которая состоится в ноябре или декабре. «У выборов есть свой график, как и у начала предвыборной кампании. Об этом будет объявлено своевременно», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также он уточнил, что объявление об участии Путина в президентской гонке состоится и во время прямой линии.

В Кремле заявили, что информацию о выдвижении президента России Владимира Путина на новый президентский срок объявят своевременно. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, объявит ли российский лидер о своем выдвижении во время прямой линии, которая состоится в ноябре или декабре. «У выборов есть свой график, как и у начала предвыборной кампании. Об этом будет объявлено своевременно», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также он уточнил, что объявление об участии Путина в президентской гонке состоится и во время прямой линии.