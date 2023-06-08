Кремль: о выдвижении Путина на выборах объявят своевременно

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
О выдвижении Владимира Путина на президентских выборах объявят своевременно, сказал Дмитрий Песков Фото:

В Кремле заявили, что информацию о выдвижении президента России Владимира Путина на новый президентский срок объявят своевременно. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, объявит ли российский лидер о своем выдвижении во время прямой линии, которая состоится в ноябре или декабре.

«У выборов есть свой график, как и у начала предвыборной кампании. Об этом будет объявлено своевременно», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также он уточнил, что объявление об участии Путина в президентской гонке состоится и во время прямой линии.

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В Кремле заявили, что информацию о выдвижении президента России Владимира Путина на новый президентский срок объявят своевременно. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, объявит ли российский лидер о своем выдвижении во время прямой линии, которая состоится в ноябре или декабре. «У выборов есть свой график, как и у начала предвыборной кампании. Об этом будет объявлено своевременно», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также он уточнил, что объявление об участии Путина в президентской гонке состоится и во время прямой линии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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