Кремль: о выдвижении Путина на выборах объявят своевременно

В Кремле заявили, что информацию о выдвижении президента России Владимира Путина на новый президентский срок объявят своевременно. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, объявит ли российский лидер о своем выдвижении во время прямой линии, которая состоится в ноябре или декабре.
«У выборов есть свой график, как и у начала предвыборной кампании. Об этом будет объявлено своевременно», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также он уточнил, что объявление об участии Путина в президентской гонке состоится и во время прямой линии.
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