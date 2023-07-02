«Ведомости»: Путин встретится с Памфиловой впервые за год на фоне подготовки к выборам

Президент России Владимир Путин должен провести рабочую встречу с председателем Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой. Предполагается, что глава ЦИК доложит российскому лидеру о подготовке к выборам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом рассказали источники, близкие к Администрации президента (АП).
«Путин 3 июля должен встретиться с председателем ЦИК Памфиловой. Встреча главы ЦИК и президента связана с подготовкой к выборам на новых территориях России», — пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к АП, и собеседника, близкого к ЦИК. Уточняется, что до этого Путин и Памфилова встречались перед прошлыми региональными выборами 19 августа 2022 года.
В ходе спецоперации на Украине в состав России вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих территорий проголосовали на референдуме за присоединение к РФ. 30 сентября Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.