«Ведомости»: Путин встретится с Памфиловой впервые за год на фоне подготовки к выборам

03 июля 2023 в 03:52 Размер текста - 17 +

Элла Памфилова доложит Владимиру Путину о подготовке к выборам на новых территориях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин должен провести рабочую встречу с председателем Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой. Предполагается, что глава ЦИК доложит российскому лидеру о подготовке к выборам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом рассказали источники, близкие к Администрации президента (АП). «Путин 3 июля должен встретиться с председателем ЦИК Памфиловой. Встреча главы ЦИК и президента связана с подготовкой к выборам на новых территориях России», — пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к АП, и собеседника, близкого к ЦИК. Уточняется, что до этого Путин и Памфилова встречались перед прошлыми региональными выборами 19 августа 2022 года. В ходе спецоперации на Украине в состав России вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих территорий проголосовали на референдуме за присоединение к РФ. 30 сентября Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ.

Президент России Владимир Путин должен провести рабочую встречу с председателем Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой. Предполагается, что глава ЦИК доложит российскому лидеру о подготовке к выборам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом рассказали источники, близкие к Администрации президента (АП). «Путин 3 июля должен встретиться с председателем ЦИК Памфиловой. Встреча главы ЦИК и президента связана с подготовкой к выборам на новых территориях России», — пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к АП, и собеседника, близкого к ЦИК. Уточняется, что до этого Путин и Памфилова встречались перед прошлыми региональными выборами 19 августа 2022 года. В ходе спецоперации на Украине в состав России вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих территорий проголосовали на референдуме за присоединение к РФ. 30 сентября Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ.