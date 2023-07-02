02 июля 2023

«Ведомости»: Путин встретится с Памфиловой впервые за год на фоне подготовки к выборам

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, памфилова элла
Элла Памфилова доложит Владимиру Путину о подготовке к выборам на новых территориях Фото:

Президент России Владимир Путин должен провести рабочую встречу с председателем Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой. Предполагается, что глава ЦИК доложит российскому лидеру о подготовке к выборам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом рассказали источники, близкие к Администрации президента (АП).

«Путин 3 июля должен встретиться с председателем ЦИК Памфиловой. Встреча главы ЦИК и президента связана с подготовкой к выборам на новых территориях России», — пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к АП, и собеседника, близкого к ЦИК. Уточняется, что до этого Путин и Памфилова встречались перед прошлыми региональными выборами 19 августа 2022 года.

В ходе спецоперации на Украине в состав России вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих территорий проголосовали на референдуме за присоединение к РФ. 30 сентября Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ.

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Президент России Владимир Путин должен провести рабочую встречу с председателем Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой. Предполагается, что глава ЦИК доложит российскому лидеру о подготовке к выборам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом рассказали источники, близкие к Администрации президента (АП). «Путин 3 июля должен встретиться с председателем ЦИК Памфиловой. Встреча главы ЦИК и президента связана с подготовкой к выборам на новых территориях России», — пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к АП, и собеседника, близкого к ЦИК. Уточняется, что до этого Путин и Памфилова встречались перед прошлыми региональными выборами 19 августа 2022 года. В ходе спецоперации на Украине в состав России вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих территорий проголосовали на референдуме за присоединение к РФ. 30 сентября Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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