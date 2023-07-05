Украинские военные зарабатывают тысячи долларов на разминировании домов

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Вооруженные силы Украины. stock, граната, ВСУ, stock, чека
ВСУ требуют неподъемные суммы с местных жителей за разминирование местности, пишет «Блокнот» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За разминирование дворов, где играют дети, и садов, где выращивают необходимые для выживания продукты, украинские солдаты требуют суммы в тысячи долларов. Местные жители не располагают такими средствами.

«Доблестные украинские солдаты требуют тысячу „зеленых“ с жителей за разминирование территории», — сообщает издание «Блокнот». Там добавили, что военные ВСУ из 711 полка охраны службы транспорта сталкиваются с обвинениями по поводу угроз по отношению к местному населению в связи с вымогательством денег.

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За разминирование дворов, где играют дети, и садов, где выращивают необходимые для выживания продукты, украинские солдаты требуют суммы в тысячи долларов. Местные жители не располагают такими средствами. «Доблестные украинские солдаты требуют тысячу „зеленых“ с жителей за разминирование территории», — сообщает издание «Блокнот». Там добавили, что военные ВСУ из 711 полка охраны службы транспорта сталкиваются с обвинениями по поводу угроз по отношению к местному населению в связи с вымогательством денег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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