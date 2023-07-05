Украинские военные зарабатывают тысячи долларов на разминировании домов

05 июля 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

ВСУ требуют неподъемные суммы с местных жителей за разминирование местности, пишет «Блокнот» Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За разминирование дворов, где играют дети, и садов, где выращивают необходимые для выживания продукты, украинские солдаты требуют суммы в тысячи долларов. Местные жители не располагают такими средствами. «Доблестные украинские солдаты требуют тысячу „зеленых“ с жителей за разминирование территории», — сообщает издание «Блокнот». Там добавили, что военные ВСУ из 711 полка охраны службы транспорта сталкиваются с обвинениями по поводу угроз по отношению к местному населению в связи с вымогательством денег.

За разминирование дворов, где играют дети, и садов, где выращивают необходимые для выживания продукты, украинские солдаты требуют суммы в тысячи долларов. Местные жители не располагают такими средствами. «Доблестные украинские солдаты требуют тысячу „зеленых“ с жителей за разминирование территории», — сообщает издание «Блокнот». Там добавили, что военные ВСУ из 711 полка охраны службы транспорта сталкиваются с обвинениями по поводу угроз по отношению к местному населению в связи с вымогательством денег.