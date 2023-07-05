Украинские военные зарабатывают тысячи долларов на разминировании домов

ВСУ требуют неподъемные суммы с местных жителей за разминирование местности, пишет «Блокнот»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За разминирование дворов, где играют дети, и садов, где выращивают необходимые для выживания продукты, украинские солдаты требуют суммы в тысячи долларов. Местные жители не располагают такими средствами.
«Доблестные украинские солдаты требуют тысячу „зеленых“ с жителей за разминирование территории», — сообщает издание «Блокнот». Там добавили, что военные ВСУ из 711 полка охраны службы транспорта сталкиваются с обвинениями по поводу угроз по отношению к местному населению в связи с вымогательством денег.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.