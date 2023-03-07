Россия обвинила ООН в тотальном игнорировании преступлений ВСУ

08 марта 2023 в 00:29 Размер текста - 17 +

В ООН игнорируют доказательства РФ о преступлениях Киева в отношении населения Донбасса Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) игнорируют материалы о преступлениях Киева в Донбассе, которые Россия регулярно отправляет в их адрес. Об этом заявил участник российской делегации в Женеве 52-й сессии ООН Игорь Сергеев. «УВКПЧ продолжает игнорировать регулярно направляемые нами материалы об украинских преступлениях в Донбассе и зверствах украинских боевиков. Управление не включает содержащиеся в них данные в свои доклады и уходит от их публичной оценки», — заявил Сергеев во время выступления на сессии, его слова передает ТАСС. Он подчеркнул о неготовности УВКПЧ объективно реагировать на массовые нарушения прав человека в Европе, США и других западных странах. Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что 14 тысяч жителей Донбасса пострадали от преступлений Киева. По его словам, более 120 тысяч жителей Донбасса признаны потерпевшими в рамках расследований о преступлениях киевского режима. Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее целью является защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей.

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) игнорируют материалы о преступлениях Киева в Донбассе, которые Россия регулярно отправляет в их адрес. Об этом заявил участник российской делегации в Женеве 52-й сессии ООН Игорь Сергеев. «УВКПЧ продолжает игнорировать регулярно направляемые нами материалы об украинских преступлениях в Донбассе и зверствах украинских боевиков. Управление не включает содержащиеся в них данные в свои доклады и уходит от их публичной оценки», — заявил Сергеев во время выступления на сессии, его слова передает ТАСС. Он подчеркнул о неготовности УВКПЧ объективно реагировать на массовые нарушения прав человека в Европе, США и других западных странах. Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что 14 тысяч жителей Донбасса пострадали от преступлений Киева. По его словам, более 120 тысяч жителей Донбасса признаны потерпевшими в рамках расследований о преступлениях киевского режима. Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее целью является защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей.