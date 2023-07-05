Свердловский детский омбудсмен заступился за органы опеки, которые не уследили за Далером Бобиевым

05 июля 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Мороков уверен, что органы опеки работали правильно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков считает, что органы опеки, которые проверяли семью Наумовых, в которой погиб шестилетний Далер Бобиев, действовали в рамках закона и их большой вины в трагедии нет. При этом Мороков проигнорировал похороны ребенка, которые прошли сегодня — 5 июля. «Разбираясь в причинах и предпосылках этой трагической истории, удалось установить, что формально органы опеки и попечительства действовали строго в рамках действующего законодательства, проверяя качество жизни и благополучие детей, переданных в приемные семьи и опекунам, один раз в полгода», — сообщают представители Морокова. Соответствующее заявление появилось в официальной группе регионального аппарат уполномоченного по правам ребенка в соцсети «ВКонтакте». По словам детского омбудсмена, органы опеки пошли на уступки, когда Вероника Наумова попросила их прийти с проверкой в конце июня. «Они пошли ей на встречу. А как иначе, ведь без наличия презумпции доверия к опекунам нельзя работать? Этим опекун и цинично воспользовалась, устроив далее „спектакль“ с исчезновением мальчика», — указано в заявлении аппарата уполномоченного по правам ребенка. Однако представители Морокова отметили и минусы работы опеки — отсутствие взаимодействия всех органов между собой. «Администрация [садика] не сообщила в отдел опеки, что мальчик, помещенный в приемную семью, не посещает детский сад. И ранее, если и замечали на теле мальчика какие-либо синяки и ссадины, то безоговорочно верили опекуну, что ребенок получил их сам», — сказано в заявлении. Сегодня днем, 5 июля, в Екатеринбурге простились с шестилетним Далером Бобиевым, но на похороны мальчика не пришли ни детский омбудсмен Мороков, ни другие представители власти. О пропаже ребенка опекун Вероника Наумова заявила днем 26 июня, однако позже она призналась, что Далер погиб в результате несчастного случая еще в декабре. Тело мальчика нашли в гараже семьи Наумовых — он хранился в спортивной сумке в подполе. Наумову отправили в СИЗО до 26 августа. О том, как разворачивалась трагедия можно прочитать в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков считает, что органы опеки, которые проверяли семью Наумовых, в которой погиб шестилетний Далер Бобиев, действовали в рамках закона и их большой вины в трагедии нет. При этом Мороков проигнорировал похороны ребенка, которые прошли сегодня — 5 июля. «Разбираясь в причинах и предпосылках этой трагической истории, удалось установить, что формально органы опеки и попечительства действовали строго в рамках действующего законодательства, проверяя качество жизни и благополучие детей, переданных в приемные семьи и опекунам, один раз в полгода», — сообщают представители Морокова. Соответствующее заявление появилось в официальной группе регионального аппарат уполномоченного по правам ребенка в соцсети «ВКонтакте». По словам детского омбудсмена, органы опеки пошли на уступки, когда Вероника Наумова попросила их прийти с проверкой в конце июня. «Они пошли ей на встречу. А как иначе, ведь без наличия презумпции доверия к опекунам нельзя работать? Этим опекун и цинично воспользовалась, устроив далее „спектакль“ с исчезновением мальчика», — указано в заявлении аппарата уполномоченного по правам ребенка. Однако представители Морокова отметили и минусы работы опеки — отсутствие взаимодействия всех органов между собой. «Администрация [садика] не сообщила в отдел опеки, что мальчик, помещенный в приемную семью, не посещает детский сад. И ранее, если и замечали на теле мальчика какие-либо синяки и ссадины, то безоговорочно верили опекуну, что ребенок получил их сам», — сказано в заявлении. Сегодня днем, 5 июля, в Екатеринбурге простились с шестилетним Далером Бобиевым, но на похороны мальчика не пришли ни детский омбудсмен Мороков, ни другие представители власти. О пропаже ребенка опекун Вероника Наумова заявила днем 26 июня, однако позже она призналась, что Далер погиб в результате несчастного случая еще в декабре. Тело мальчика нашли в гараже семьи Наумовых — он хранился в спортивной сумке в подполе. Наумову отправили в СИЗО до 26 августа. О том, как разворачивалась трагедия можно прочитать в материале URA.RU.