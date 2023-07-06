Врач раскрыл, могут ли екатеринбуржцы заразиться менингитом через посылки

Врач из Екатеринбурга Чаленко: заразиться менингитом через посылки с Ozon невозможно

06 июля 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Врач Чаленко отмечает, что вакцинация менингококковый инфекции является профилактикой тяжелого заболевания Фото: Анна Майорова © URA.RU Посылки, доставляемые из распредцентра Ozon, где накануне была зафиксирована вспышка менингита, не представляют опасности для людей. Заразиться менингококковой инфекцией через них невозможно. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделилась главный врач сети клиник «Династия», инфекционист Татьяна Чаленко. «По статистике, от пяти до 40 процентов здоровых людей могут быть носителями менингококка, и чаще это подростки и молодые люди. Они могут также передавать инфекцию воздушно-капельным путем. То есть с менингококком мы достаточно часто контактируем, и не обязателен контакт с больным при этом. Вакцинация от менингококковой инфекции — профилактика тяжелого заболевания. Через посылку невозможно заразиться, должен быть прямой контакт с носителем или больным», — отметила Чаленко. Ранее URA.RU сообщало о том, что в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге зафиксировано семь случаев заражения менингитом. Сотрудников начали экстренно вакцинировать. Горожане из страха заразиться инфекцией отказываются забирать покупки. При этом в самом маркетплейсе попросили не беспокоиться за свои посылки на фоне вспышки менингита.

Посылки, доставляемые из распредцентра Ozon, где накануне была зафиксирована вспышка менингита, не представляют опасности для людей. Заразиться менингококковой инфекцией через них невозможно. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделилась главный врач сети клиник «Династия», инфекционист Татьяна Чаленко. «По статистике, от пяти до 40 процентов здоровых людей могут быть носителями менингококка, и чаще это подростки и молодые люди. Они могут также передавать инфекцию воздушно-капельным путем. То есть с менингококком мы достаточно часто контактируем, и не обязателен контакт с больным при этом. Вакцинация от менингококковой инфекции — профилактика тяжелого заболевания. Через посылку невозможно заразиться, должен быть прямой контакт с носителем или больным», — отметила Чаленко. Ранее URA.RU сообщало о том, что в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге зафиксировано семь случаев заражения менингитом. Сотрудников начали экстренно вакцинировать. Горожане из страха заразиться инфекцией отказываются забирать покупки. При этом в самом маркетплейсе попросили не беспокоиться за свои посылки на фоне вспышки менингита.