Врач раскрыл, могут ли екатеринбуржцы заразиться менингитом через посылки

Врач из Екатеринбурга Чаленко: заразиться менингитом через посылки с Ozon невозможно
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Клиническое исследование вакцины против новой коронавирусной инфекции в ГБУЗ СО «Арамильская городская больница». Свердловская область, Арамиль
Врач Чаленко отмечает, что вакцинация менингококковый инфекции является профилактикой тяжелого заболевания Фото:

Посылки, доставляемые из распредцентра Ozon, где накануне была зафиксирована вспышка менингита, не представляют опасности для людей. Заразиться менингококковой инфекцией через них невозможно. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделилась главный врач сети клиник «Династия», инфекционист Татьяна Чаленко.

«По статистике, от пяти до 40 процентов здоровых людей могут быть носителями менингококка, и чаще это подростки и молодые люди. Они могут также передавать инфекцию воздушно-капельным путем. То есть с менингококком мы достаточно часто контактируем, и не обязателен контакт с больным при этом. Вакцинация от менингококковой инфекции — профилактика тяжелого заболевания. Через посылку невозможно заразиться, должен быть прямой контакт с носителем или больным», — отметила Чаленко.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге зафиксировано семь случаев заражения менингитом. Сотрудников начали экстренно вакцинировать. Горожане из страха заразиться инфекцией отказываются забирать покупки. При этом в самом маркетплейсе попросили не беспокоиться за свои посылки на фоне вспышки менингита.

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Посылки, доставляемые из распредцентра Ozon, где накануне была зафиксирована вспышка менингита, не представляют опасности для людей. Заразиться менингококковой инфекцией через них невозможно. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделилась главный врач сети клиник «Династия», инфекционист Татьяна Чаленко. «По статистике, от пяти до 40 процентов здоровых людей могут быть носителями менингококка, и чаще это подростки и молодые люди. Они могут также передавать инфекцию воздушно-капельным путем. То есть с менингококком мы достаточно часто контактируем, и не обязателен контакт с больным при этом. Вакцинация от менингококковой инфекции — профилактика тяжелого заболевания. Через посылку невозможно заразиться, должен быть прямой контакт с носителем или больным», — отметила Чаленко. Ранее URA.RU сообщало о том, что в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге зафиксировано семь случаев заражения менингитом. Сотрудников начали экстренно вакцинировать. Горожане из страха заразиться инфекцией отказываются забирать покупки. При этом в самом маркетплейсе попросили не беспокоиться за свои посылки на фоне вспышки менингита.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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