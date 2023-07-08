The News International: США сыграли на руку Путину, отправив кассетные боеприпасы Украине

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США передали Украине кассетные снаряды Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Решение США отправить кассетные снаряды на Украину способно подорвать моральное положение Вашингтона в конфликте. Поставка запрещенного вооружения может вызвать обвинения США в лицемерии, что может сыграть на руку России.

«Этот шаг Соединенных Штатов может обострить их отношения с западными союзниками. Подобные предполагаемые противоречия внутри альянса могут сыграть на руку президенту России Владимиру Путину, который стремится использовать такие разногласия», — сообщило издание The News International.

Ранее стало известно о решении США передать кассетные боеприпасы Украине. Об этом сообщили в Белом доме. Президент США Джо Байден объяснил поставку кассетных снарядов необходимостью контрнаступления ВСУ. МИД РФ заявил, что передача боеприпасов данного типа делает Вашингтон соучастником гибели русских и украинских детей.

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Решение США отправить кассетные снаряды на Украину способно подорвать моральное положение Вашингтона в конфликте. Поставка запрещенного вооружения может вызвать обвинения США в лицемерии, что может сыграть на руку России. «Этот шаг Соединенных Штатов может обострить их отношения с западными союзниками. Подобные предполагаемые противоречия внутри альянса могут сыграть на руку президенту России Владимиру Путину, который стремится использовать такие разногласия», — сообщило издание The News International. Ранее стало известно о решении США передать кассетные боеприпасы Украине. Об этом сообщили в Белом доме. Президент США Джо Байден объяснил поставку кассетных снарядов необходимостью контрнаступления ВСУ. МИД РФ заявил, что передача боеприпасов данного типа делает Вашингтон соучастником гибели русских и украинских детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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