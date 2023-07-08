08 июля 2023

Выпускники военной кафедры УрФУ приняли присягу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Гагарин «Ангел» на лекции у курсантов военной кафедры ЮУрГУ. Челябинск, курсант, сержант
Перед присягой курсанты провели курс общевоинской подготовки Фото:

Более 300 курсантов военного учебного центра Уральского федерального университета приняли военную присягу. Мероприятие состоялось во время учебного сбора в воинских частях Центрального военного округа.

«Перед этим курсанты прошли курс общевоинской подготовки, в ходе которого оттачивали строевую, огневую, военно-прикладную, физическую подготовку. В церемонии приведения к Военной присяге приняли участие офицеры ЦВО, представители православной и мусульманской религиозных конфессий», — рассказали в пресс-службе ЦВО на портале Минобороны РФ.

Ранее URA.RU сообщало о подготовке военнослужащих, заключивших первый контракт с Минобороны РФ в Свердловской области. В ходе учебного курса военные изучают ТТХ боевых машин, обучаются езде на них, а также отрабатывают элементы тактической стрельбы.

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Более 300 курсантов военного учебного центра Уральского федерального университета приняли военную присягу. Мероприятие состоялось во время учебного сбора в воинских частях Центрального военного округа. «Перед этим курсанты прошли курс общевоинской подготовки, в ходе которого оттачивали строевую, огневую, военно-прикладную, физическую подготовку. В церемонии приведения к Военной присяге приняли участие офицеры ЦВО, представители православной и мусульманской религиозных конфессий», — рассказали в пресс-службе ЦВО на портале Минобороны РФ. Ранее URA.RU сообщало о подготовке военнослужащих, заключивших первый контракт с Минобороны РФ в Свердловской области. В ходе учебного курса военные изучают ТТХ боевых машин, обучаются езде на них, а также отрабатывают элементы тактической стрельбы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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