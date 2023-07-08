Выпускники военной кафедры УрФУ приняли присягу. Фото

09 июля 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Перед присягой курсанты провели курс общевоинской подготовки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Более 300 курсантов военного учебного центра Уральского федерального университета приняли военную присягу. Мероприятие состоялось во время учебного сбора в воинских частях Центрального военного округа. «Перед этим курсанты прошли курс общевоинской подготовки, в ходе которого оттачивали строевую, огневую, военно-прикладную, физическую подготовку. В церемонии приведения к Военной присяге приняли участие офицеры ЦВО, представители православной и мусульманской религиозных конфессий», — рассказали в пресс-службе ЦВО на портале Минобороны РФ. Ранее URA.RU сообщало о подготовке военнослужащих, заключивших первый контракт с Минобороны РФ в Свердловской области. В ходе учебного курса военные изучают ТТХ боевых машин, обучаются езде на них, а также отрабатывают элементы тактической стрельбы.

Более 300 курсантов военного учебного центра Уральского федерального университета приняли военную присягу. Мероприятие состоялось во время учебного сбора в воинских частях Центрального военного округа. «Перед этим курсанты прошли курс общевоинской подготовки, в ходе которого оттачивали строевую, огневую, военно-прикладную, физическую подготовку. В церемонии приведения к Военной присяге приняли участие офицеры ЦВО, представители православной и мусульманской религиозных конфессий», — рассказали в пресс-службе ЦВО на портале Минобороны РФ. Ранее URA.RU сообщало о подготовке военнослужащих, заключивших первый контракт с Минобороны РФ в Свердловской области. В ходе учебного курса военные изучают ТТХ боевых машин, обучаются езде на них, а также отрабатывают элементы тактической стрельбы.