Старт «Иннопрома-2023» отпраздновали на VIP-приеме у мэра — с участием двух губернаторов. Фото

10 июля 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

На прием пригласили 300 человек, списки Орлов составлял сам Фото: Денис Аллаяров © URA.RU Екатеринбургский политический и бизнес-истеблишмент отметил начало промышленной выставки «Иннопром» на вечеринке у мэра Алексея Орлова. Вечером 9 июля на своей любимой площадке — Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже» — он собрал статусных чиновников, силовиков и бизнесменов (кто-то из них и оплачивает мероприятие) уже во второй раз. Идея возникла в 2022 году. Орлов посчитал, что в рамках «Иннопрома» должен проводить что-то свое, не привязанное к бренду губернатора или зарубежным делегациям. Во-первых, для укрепления собственного положения. Сейчас для него это особенно актуально ввиду серьезного межэлитного конфликта вокруг формирования новой гордумы. А другая цель — продвижение Екатеринбурга и его предстоящего 300-летия среди приглашаемых иностранцев. «Гала-ужин»-2022 проходил на второй день выставки. В этот раз его решили провести за день до официального открытия. Говорят, это просьба МинВЭСа и его главы Вячеслава Ярина. Дело в том, что на 11 июля свой прием задумали белорусы (страна-партнер «Иннопрома»), и было бы негостеприимно затмевать их мероприятие своим. Статья по теме У элиты на «Иннопроме» новая традиция: закрытые тусовки от мэра Прежде чем согласиться, Орлов проконсультировался с главой региона Евгением Куйвашевым — ведь вечером 10 июля тому собирать фактически этот же состав на своем приеме в Ельцин Центре. На прием Орлова он приехал лишь под конец — когда уже гости начали расходиться. По причине того, что долго общался с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Но без действующего (в зале был и бывший — Александр Мишарин) губернатора основная часть все равно не обошлась — присутствовал лидер Томской области Владимир Мазур, бывший мэр Тобольска. «Мой большой друг», — отрекомендовал Мазура Орлов в своем приветственном слове. А затем на время удалился в VIP-комнату — в компании вице-губернатора Олега Чемезова (серьезно помогает Орлову на выборах), спикера заксо Людмилы Бабушкиной, главного федерального инспектора по Свердловской области Михаила Богинского, главы «Сима-ленда» Андрея Симановского и начальника уральского управления ФСО Николая Рябко. Чтобы через полчаса вернуться и объявить «самого веселого грузина на российской эстраде» — Сосо Павлиашвили. Одна из его песен — «Загуляли пацаны» — подарила первому вице-спикеру заксо Аркадию Чернецому звание главной звезды вечера. «Вы видели, как Аркадий Михайлович танцевал? Боже мой, отдельные аплодисменты!» — резюмировал концерт ведущий Ярослав Бородин, личный конферансье Орлова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский политический и бизнес-истеблишмент отметил начало промышленной выставки «Иннопром» на вечеринке у мэра Алексея Орлова. Вечером 9 июля на своей любимой площадке — Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже» — он собрал статусных чиновников, силовиков и бизнесменов (кто-то из них и оплачивает мероприятие) уже во второй раз. Идея возникла в 2022 году. Орлов посчитал, что в рамках «Иннопрома» должен проводить что-то свое, не привязанное к бренду губернатора или зарубежным делегациям. Во-первых, для укрепления собственного положения. Сейчас для него это особенно актуально ввиду серьезного межэлитного конфликта вокруг формирования новой гордумы. А другая цель — продвижение Екатеринбурга и его предстоящего 300-летия среди приглашаемых иностранцев. «Гала-ужин»-2022 проходил на второй день выставки. В этот раз его решили провести за день до официального открытия. Говорят, это просьба МинВЭСа и его главы Вячеслава Ярина. Дело в том, что на 11 июля свой прием задумали белорусы (страна-партнер «Иннопрома»), и было бы негостеприимно затмевать их мероприятие своим. Прежде чем согласиться, Орлов проконсультировался с главой региона Евгением Куйвашевым — ведь вечером 10 июля тому собирать фактически этот же состав на своем приеме в Ельцин Центре. На прием Орлова он приехал лишь под конец — когда уже гости начали расходиться. По причине того, что долго общался с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Но без действующего (в зале был и бывший — Александр Мишарин) губернатора основная часть все равно не обошлась — присутствовал лидер Томской области Владимир Мазур, бывший мэр Тобольска. «Мой большой друг», — отрекомендовал Мазура Орлов в своем приветственном слове. А затем на время удалился в VIP-комнату — в компании вице-губернатора Олега Чемезова (серьезно помогает Орлову на выборах), спикера заксо Людмилы Бабушкиной, главного федерального инспектора по Свердловской области Михаила Богинского, главы «Сима-ленда» Андрея Симановского и начальника уральского управления ФСО Николая Рябко. Чтобы через полчаса вернуться и объявить «самого веселого грузина на российской эстраде» — Сосо Павлиашвили. Одна из его песен — «Загуляли пацаны» — подарила первому вице-спикеру заксо Аркадию Чернецому звание главной звезды вечера. «Вы видели, как Аркадий Михайлович танцевал? Боже мой, отдельные аплодисменты!» — резюмировал концерт ведущий Ярослав Бородин, личный конферансье Орлова.