Жара задержится в Челябинске до конца июля

11 июля 2023 в 05:45 Размер текста - 17 +

Температура воздуха будет достигать 30 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жаркая погода с температурой воздуха днем до 26-28 градусов продлится в Челябинске до конца июля. Соответствующий прогноз дали синоптики сайта «Гисметео». «Жаркая погода останется в Челябинске до 27 июля. Кратковременный спад температуры до 23-25 градусов ожидается с 13 по 16 июля», — говорится в долгосрочном прогнозе погоды. Метеорологи уточнили, что с 27 июля температура воздуха днем может упасть до 19-22 градусов. Ночные температуры в эти дни составят 12-14 градусов тепла. С середины и до конца месяца вероятны дожди, в том числе сильные, и грозы. Ранее синоптики выступили с экстренным предупреждением о том, что к 11 июля в Челябинске ожидается до 36 градусов выше ноля. После аномальной жары с 10 по 16 июля метеорологи заявляли, что в регионе резко похолодает. Жара останется в регионе еще на две недели Скрин сайта «Гисметео»

Жаркая погода с температурой воздуха днем до 26-28 градусов продлится в Челябинске до конца июля. Соответствующий прогноз дали синоптики сайта «Гисметео». «Жаркая погода останется в Челябинске до 27 июля. Кратковременный спад температуры до 23-25 градусов ожидается с 13 по 16 июля», — говорится в долгосрочном прогнозе погоды. Метеорологи уточнили, что с 27 июля температура воздуха днем может упасть до 19-22 градусов. Ночные температуры в эти дни составят 12-14 градусов тепла. С середины и до конца месяца вероятны дожди, в том числе сильные, и грозы. Ранее синоптики выступили с экстренным предупреждением о том, что к 11 июля в Челябинске ожидается до 36 градусов выше ноля. После аномальной жары с 10 по 16 июля метеорологи заявляли, что в регионе резко похолодает.