10 июля 2023

Жара задержится в Челябинске до конца июля

© Служба новостей «URA.RU»
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Участник СВО медсестра Елена Соколова. Челябинск, жара, водоем, курорт, лето, тургояк, пляж, отдых, озеро тургояк
Температура воздуха будет достигать 30 градусов Фото:

Жаркая погода с температурой воздуха днем до 26-28 градусов продлится в Челябинске до конца июля. Соответствующий прогноз дали синоптики сайта «Гисметео».

«Жаркая погода останется в Челябинске до 27 июля. Кратковременный спад температуры до 23-25 градусов ожидается с 13 по 16 июля», — говорится в долгосрочном прогнозе погоды.

Метеорологи уточнили, что с 27 июля температура воздуха днем может упасть до 19-22 градусов. Ночные температуры в эти дни составят 12-14 градусов тепла. С середины и до конца месяца вероятны дожди, в том числе сильные, и грозы.

Ранее синоптики выступили с экстренным предупреждением о том, что к 11 июля в Челябинске ожидается до 36 градусов выше ноля. После аномальной жары с 10 по 16 июля метеорологи заявляли, что в регионе резко похолодает.

Жара останется в регионе еще на две недели
Жара останется в регионе еще на две недели

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Жаркая погода с температурой воздуха днем до 26-28 градусов продлится в Челябинске до конца июля. Соответствующий прогноз дали синоптики сайта «Гисметео». «Жаркая погода останется в Челябинске до 27 июля. Кратковременный спад температуры до 23-25 градусов ожидается с 13 по 16 июля», — говорится в долгосрочном прогнозе погоды. Метеорологи уточнили, что с 27 июля температура воздуха днем может упасть до 19-22 градусов. Ночные температуры в эти дни составят 12-14 градусов тепла. С середины и до конца месяца вероятны дожди, в том числе сильные, и грозы. Ранее синоптики выступили с экстренным предупреждением о том, что к 11 июля в Челябинске ожидается до 36 градусов выше ноля. После аномальной жары с 10 по 16 июля метеорологи заявляли, что в регионе резко похолодает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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