В Екатеринбурге на женщину напала стая бездомных собак

После укуса собак екатеринбурженка ставит уколы от бешенства
В Екатеринбурге на женщину возле дома на улице Военная, 13 напала стая из шести собак. Инцидент произошел пока екатеринбурженка стояла на остановке, ожидая служебный транспорт, рассказала пострадавшая.
«Увидела, что в мою сторону бежит стая из 6-8 собак. Первая стала лаять и кидаться на меня, подбежавшие тоже начали кидаться. Я очень сильно испугалась и закричала, в итоге одна из собак успела меня укусить», — передает слова пострадавшей Е1.
Инцидент произошел 13 июля. На помощь к екатеринбурженке пришел мужчина и отогнал собак, однако пострадавшая теперь ставить уколы от бешенства.
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