13 июля 2023

В Екатеринбурге на женщину напала стая бездомных собак

© Служба новостей «URA.RU»
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После укуса собак екатеринбурженка ставит уколы от бешенства Фото:

В Екатеринбурге на женщину возле дома на улице Военная, 13 напала стая из шести собак. Инцидент произошел пока екатеринбурженка стояла на остановке, ожидая служебный транспорт, рассказала пострадавшая.

«Увидела, что в мою сторону бежит стая из 6-8 собак. Первая стала лаять и кидаться на меня, подбежавшие тоже начали кидаться. Я очень сильно испугалась и закричала, в итоге одна из собак успела меня укусить», — передает слова пострадавшей Е1.

Инцидент произошел 13 июля. На помощь к екатеринбурженке пришел мужчина и отогнал собак, однако пострадавшая теперь ставить уколы от бешенства.

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В Екатеринбурге на женщину возле дома на улице Военная, 13 напала стая из шести собак. Инцидент произошел пока екатеринбурженка стояла на остановке, ожидая служебный транспорт, рассказала пострадавшая. «Увидела, что в мою сторону бежит стая из 6-8 собак. Первая стала лаять и кидаться на меня, подбежавшие тоже начали кидаться. Я очень сильно испугалась и закричала, в итоге одна из собак успела меня укусить», — передает слова пострадавшей Е1. Инцидент произошел 13 июля. На помощь к екатеринбурженке пришел мужчина и отогнал собак, однако пострадавшая теперь ставить уколы от бешенства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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