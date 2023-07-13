В Екатеринбурге на женщину напала стая бездомных собак 14 июля 2023 в 01:08 Размер текста - 17 + После укуса собак екатеринбурженка ставит уколы от бешенства Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге на женщину возле дома на улице Военная, 13 напала стая из шести собак. Инцидент произошел пока екатеринбурженка стояла на остановке, ожидая служебный транспорт, рассказала пострадавшая. «Увидела, что в мою сторону бежит стая из 6-8 собак. Первая стала лаять и кидаться на меня, подбежавшие тоже начали кидаться. Я очень сильно испугалась и закричала, в итоге одна из собак успела меня укусить», — передает слова пострадавшей Е1. Инцидент произошел 13 июля. На помощь к екатеринбурженке пришел мужчина и отогнал собак, однако пострадавшая теперь ставить уколы от бешенства. В Екатеринбурге на женщину возле дома на улице Военная, 13 напала стая из шести собак. Инцидент произошел пока екатеринбурженка стояла на остановке, ожидая служебный транспорт, рассказала пострадавшая. «Увидела, что в мою сторону бежит стая из 6-8 собак. Первая стала лаять и кидаться на меня, подбежавшие тоже начали кидаться. Я очень сильно испугалась и закричала, в итоге одна из собак успела меня укусить», — передает слова пострадавшей Е1. Инцидент произошел 13 июля. На помощь к екатеринбурженке пришел мужчина и отогнал собак, однако пострадавшая теперь ставить уколы от бешенства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям