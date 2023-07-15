15 июля 2023

Свердловчане остались без салюта на День города из-за ДТП

В Нижней Салде отменили праздничный салют из-за аварии
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчане в соцсетях пожаловались, что на День города остались без праздничного салюта (архивное фото) Фото:

Автомобиль, который вез салют на День города в Нижней Салде, попал в ДТП, из-за этого свердловчане остались без праздничного фейерверка. Об этом заявила начальник управления культуры администрации Нижней Салды Наталья Сафронова.

«Автомобиль, который вез фейерверк на праздник, попал в дорожно-транспортное происшествие. Поэтому заявленного салюта в завершении праздничного дня не состоялось, об этом ведущий объявил горожанам со сцены», — передает слова Натальи Сафроновой сообщество «„Городской вестник“ Нижняя Салда, Верхняя Салда» в соцсети «Вконтакте».

В Нижней Салде 15 июля прошли праздничные мероприятия в честь Дня города и Дня металлурга. В программе мероприятий салют должен был начаться в 23:00, однако праздничного фейерверка свердловчане не увидели.

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Автомобиль, который вез салют на День города в Нижней Салде, попал в ДТП, из-за этого свердловчане остались без праздничного фейерверка. Об этом заявила начальник управления культуры администрации Нижней Салды Наталья Сафронова. «Автомобиль, который вез фейерверк на праздник, попал в дорожно-транспортное происшествие. Поэтому заявленного салюта в завершении праздничного дня не состоялось, об этом ведущий объявил горожанам со сцены», — передает слова Натальи Сафроновой сообщество «„Городской вестник“ Нижняя Салда, Верхняя Салда» в соцсети «Вконтакте». В Нижней Салде 15 июля прошли праздничные мероприятия в честь Дня города и Дня металлурга. В программе мероприятий салют должен был начаться в 23:00, однако праздничного фейерверка свердловчане не увидели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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