Свердловчане остались без салюта на День города из-за ДТП

В Нижней Салде отменили праздничный салют из-за аварии

16 июля 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

Свердловчане в соцсетях пожаловались, что на День города остались без праздничного салюта (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Автомобиль, который вез салют на День города в Нижней Салде, попал в ДТП, из-за этого свердловчане остались без праздничного фейерверка. Об этом заявила начальник управления культуры администрации Нижней Салды Наталья Сафронова. «Автомобиль, который вез фейерверк на праздник, попал в дорожно-транспортное происшествие. Поэтому заявленного салюта в завершении праздничного дня не состоялось, об этом ведущий объявил горожанам со сцены», — передает слова Натальи Сафроновой сообщество «„Городской вестник“ Нижняя Салда, Верхняя Салда» в соцсети «Вконтакте». В Нижней Салде 15 июля прошли праздничные мероприятия в честь Дня города и Дня металлурга. В программе мероприятий салют должен был начаться в 23:00, однако праздничного фейерверка свердловчане не увидели.

Автомобиль, который вез салют на День города в Нижней Салде, попал в ДТП, из-за этого свердловчане остались без праздничного фейерверка. Об этом заявила начальник управления культуры администрации Нижней Салды Наталья Сафронова. «Автомобиль, который вез фейерверк на праздник, попал в дорожно-транспортное происшествие. Поэтому заявленного салюта в завершении праздничного дня не состоялось, об этом ведущий объявил горожанам со сцены», — передает слова Натальи Сафроновой сообщество «„Городской вестник“ Нижняя Салда, Верхняя Салда» в соцсети «Вконтакте». В Нижней Салде 15 июля прошли праздничные мероприятия в честь Дня города и Дня металлурга. В программе мероприятий салют должен был начаться в 23:00, однако праздничного фейерверка свердловчане не увидели.