Свердловчане остались без салюта на День города из-за ДТП

Автомобиль, который вез салют на День города в Нижней Салде, попал в ДТП, из-за этого свердловчане остались без праздничного фейерверка. Об этом заявила начальник управления культуры администрации Нижней Салды Наталья Сафронова.
«Автомобиль, который вез фейерверк на праздник, попал в дорожно-транспортное происшествие. Поэтому заявленного салюта в завершении праздничного дня не состоялось, об этом ведущий объявил горожанам со сцены», — передает слова Натальи Сафроновой сообщество «„Городской вестник“ Нижняя Салда, Верхняя Салда» в соцсети «Вконтакте».
В Нижней Салде 15 июля прошли праздничные мероприятия в честь Дня города и Дня металлурга. В программе мероприятий салют должен был начаться в 23:00, однако праздничного фейерверка свердловчане не увидели.
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