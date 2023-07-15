15 июля 2023
14 июля 2023

Мэр пермского города заявил о гибели земляка в ходе СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с погибшим в СВО Михаилом Сальниковым. Дом офицеров. Пермь, почетный караул, воинскиеи почести, траурная повязка, прощание с погибщим в сво
В Кизеле прощаются с погибшим на СВО героем Фото:

Мэр Кизела (Пермский край) Андрей Родыгин выразил соболезнования родным и близким погибшего в ходе спецоперации на Украине земляка. Об этом политик сообщил в соцсети.

«С прискорбием сообщаю, в ходе проведения СВО при исполнении воинского долга погиб кизеловец Кохно Евгений Владимирович. Прощание состоится 17 июля во Дворце культуры», — написал Родыгин в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что погибший герой был награжден медалью «За боевые заслуги» и медалью Жукова. Мэр Кизела написал в посте о посмертном награждении Евгения Кохно Орденом Мужества.

В Кизеле прощаются с погибшим на СВО героем Евгением Кохно
В Кизеле прощаются с погибшим на СВО героем Евгением Кохно
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Кизела (Пермский край) Андрей Родыгин выразил соболезнования родным и близким погибшего в ходе спецоперации на Украине земляка. Об этом политик сообщил в соцсети. «С прискорбием сообщаю, в ходе проведения СВО при исполнении воинского долга погиб кизеловец Кохно Евгений Владимирович. Прощание состоится 17 июля во Дворце культуры», — написал Родыгин в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что погибший герой был награжден медалью «За боевые заслуги» и медалью Жукова. Мэр Кизела написал в посте о посмертном награждении Евгения Кохно Орденом Мужества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...