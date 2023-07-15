Мэр пермского города заявил о гибели земляка в ходе СВО

В Кизеле прощаются с погибшим на СВО героем
Мэр Кизела (Пермский край) Андрей Родыгин выразил соболезнования родным и близким погибшего в ходе спецоперации на Украине земляка. Об этом политик сообщил в соцсети.
«С прискорбием сообщаю, в ходе проведения СВО при исполнении воинского долга погиб кизеловец Кохно Евгений Владимирович. Прощание состоится 17 июля во Дворце культуры», — написал Родыгин в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что погибший герой был награжден медалью «За боевые заслуги» и медалью Жукова. Мэр Кизела написал в посте о посмертном награждении Евгения Кохно Орденом Мужества.
В Кизеле прощаются с погибшим на СВО героем Евгением Кохно
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